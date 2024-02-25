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NBA／勇士黃蜂衝突推手？格林開噴威廉斯3分鐘

記者曾思儒／綜合報導
勇士球星格林(左)針對威廉斯「開噴」3分鐘。（路透）
勇士球星格林(左)針對威廉斯「開噴」3分鐘。（路透）

勇士隊和黃蜂隊比賽尾聲爆發衝突，勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）讀秒階段試圖上籃，讓黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）不滿上前封阻，雙方隨後爆發肢體衝突，讓比賽停在10.9秒許久。最終奎諾斯與黃蜂威廉斯（Grant Williams）遭到驅逐出場，不過勇士球星格林（Draymond Green）賽後針對威廉斯「開噴」（數落）3分鐘。

衝突當下，威廉斯在混亂的中心，第四節提前被換下場的勇士球星則是在場邊；賽後格林談到衝突事件，強調威廉斯有許多無謂動作，像是來到勇士板凳區，好像和勇士球員有好交情，「你在這沒朋友，你必須回去和你的隊友談談，而不是到這裡，和我們說我們球員發生什麼事，我們可是挺奎諾斯。」

威廉斯是目前NBA球員工會首席副主席，但之前曾有報導指出，威廉斯會從獨行俠被交易是因「用錯誤方式惹怒別人」，格林也拿這篇報導作文章，要威廉斯少說點話，「說太多話會讓你離開達拉斯，太超過了，他現在也是說太多了。」

本身也是爭議人物的格林說，威廉斯一直想裝作是硬漢、反派，但這想法大錯特錯，「他一直是個好人，因為一些原因，他一直想跳到不討喜的那一方，我必須告訴你，這可不會一直有趣，不會一直是好的時機，他必須自己想清楚。」格林最後以「為威廉斯祈禱」結束3分鐘的針鋒相對。

兩人其實2022年總冠軍賽就有嫌隙，當時威廉斯是塞爾蒂克隊成員，系列賽中和格林有許多交手；當勇士奪下總冠軍後，威廉斯稱「綠衫軍」是更好的團隊，讓勇士十分不以為然。

勇士 總冠軍賽 NBA

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