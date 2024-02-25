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NBA／狀元大對決 魔術班切羅致勝3分 氣走活塞威廉斯

記者蔡佳霖／綜合報導
班切羅（中）在剩下0.8秒上演致勝跳投。 （美聯社）
班切羅（中）在剩下0.8秒上演致勝跳投。 （美聯社）

近況不錯的魔術作客底特律的比賽中遭受聯盟「爐主」強力挑戰，雙方一路僵持到最後還是處於平手狀態，此役手感不佳的班切羅（Paolo Banchero）在剩下0.8秒操刀單打上演一次進算加罰的高難度跳投，帶領球隊以112比109氣走活塞。

影音來源：YouTube

在這場狀元大對決中，威廉斯（Cade Cunningham）原本是占據優勢，全場20投11中包括4記三分球，攻下26分7籃板4助攻，更在剩下12.4秒、班切羅兩罰落空後，持球突破禁區拿下追平分。然而笑到最後的卻是17投僅5中得到15分5籃板3助攻的班切羅。

本季表現大幅成長的班切羅，不僅入選明星賽，本身更逐漸展現接管戰局的大心臟，一項數據顯示，從今年1月到現在，班切羅關鍵時刻（比賽最後5分鐘，分差在5分以內）的得分來到65分，高居聯盟第3，僅次於福克斯（De'Aaron Fox）和柯瑞（Stephen Curry）。

魔術收下3連勝，並且橫跨明星周，在最近12場中贏得9勝，排名回到東區第6；不過魔術目前勝負數和溜馬相同，雙方在東區前6強季後賽門票之爭持續白熱化。

魔術先發5人得分均達雙位數，替補球員則有3人超過12分，展現綿密的團隊攻勢；班切羅雖只有15分進帳，已經全隊最高，卡特11分10籃板，華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）各拿到14分。

除了威廉斯外，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）得到16分11籃板，豐泰奇歐（Simone Fontecchio）17分。

班切羅在剩下0.8秒上演致勝跳投三分打。 （美聯社）
班切羅在剩下0.8秒上演致勝跳投三分打。 （美聯社）

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