NBA／蔡崇信手中籃網 寇克家族擬買10%股權

美國富豪家族寇克家族成員傳出有意買進籃網隊10%股權，圖為籃網隊老闆蔡崇信。（美聯社）

彭博資訊報導，阿里巴巴共同創辦人蔡崇信持有的NBA 布魯克林籃網隊，被共和黨大金主寇克家族（Koch）成員看上，有意收購籃網隊10%股權。

消息人士透露，寇克家族成員打算透過旗下投資 公司1888 Management，向蔡崇信執掌的控股公司BSE Global買進籃網隊10%股權。消息人士說，協商正在進行，仍有可能破局。

BSE Global持有的體育資產，還包括籃網隊主場巴克萊中心及WNBA紐約自由人隊。

蔡崇信是籃網隊老闆，成為NBA首位出生於台灣的老闆，他最早在2017年從俄國富豪普羅科洛夫手中收購籃網隊49%股權，後續在2019年收購其餘51%股權和巴克萊中心，含債務的整體交易總值達35億美元。據富比世 （Forbes）去年10月的估算，籃網價值38.5億美元，在NBA球隊排第13名。

多年前蔡崇信接受「NetsDaily」訪問時曾表示，他並不是籃網球迷，而是想在紐約擁有球隊。

寇克家族以88歲的查爾斯．寇克為首，富比世估計，他個人身價達553億美元。「紐約客」在2018年指出，查爾斯．寇克和寇克工業的捐獻，將威奇托州立大學扶植為大學籃球強權。富比世報導，有意收購籃網股權的是查爾斯的弟弟大衛．寇克之遺孀茱莉亞和她的三名子女。他們的身家更雄厚，高達606億美元，截至22日在全球排第24名。

至於蔡崇信身家，富比世估計有86億美元，在全球排第280名。在球隊估值飆漲、市場燃起對運動資產的興趣之際，NBA球隊近年來成為熱門交易標的。BSE Global和1888 Management的代表均未回覆彭博資訊的置評請求。