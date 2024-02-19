我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

NBA／東區狂轟211分 創明星賽紀錄 里拉德奪MVP

體育新聞網／綜合報導
里拉德進帳39分，獲得MVP。（美聯社）
里拉德進帳39分，獲得MVP。（美聯社）

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄，里拉德（Damian Lillard）拿下MVP。

影音來源：YouTube

先前全明星賽最多得分是2016年的西區明星隊，攻下196分。兩隊得分總和則是2017年，當時西區以192：182擊敗東區。

比賽開打沒多久，地主球員哈利伯頓（Tyrese Haliburton）就三分火力全開，接連投進5顆三分球，展現很想在自家主場搶到全明星賽MVP氣勢，不過西區也有柯瑞（Stephen Curry）連進兩顆三分球，打完首節，東區53比47領先，兩隊唯一首節得分上雙的是哈利伯頓15分。

東區次節開始打出17比4，其中里拉德（Damian Lillard）三分火力猛烈，轉眼擴大領先到19分，楊恩（Trae Young）還表演把球傳過杜蘭特（Kevin Durant）胯下過人上籃，東區更靠布朗（Jaylen Brown）三分球提前破百，打完上半場，東區續以104比89領先，里拉德半場22分，哈利伯頓18分。

來到末節，就等東區何時打破得分紀錄，以及里拉德、哈利伯頓與傑倫布朗的MVP之爭，東區也靠哈利伯頓的三分球，總分突破200，可是里拉德在最後21秒，再次站在中線投進超大號三分球，幾乎宣告可以贏下這次MVP之爭。

此役東區團隊出手97次三分球，命中率高達43.3%，里拉德全場命中11顆三分球，進帳39分，力壓得32分的地主球星哈利伯頓，獲得MVP，這也是東區2014年後首度擊敗西區。

全場得分最高的則是西區灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns），他35投23中，砍下50分8籃板，杜蘭特18分，柯瑞16分；賽前就預告自己因為腳踝傷勢不會打很久時間的詹姆斯（LeBron James），下半場就都坐板凳看球，最後拿下8分、4助攻與3籃板。。西區全明星外線出手71次只命中25球，命中率35.2%。

西區灰狼隊唐斯(右)是全場得分最高者。（美聯社）
西區灰狼隊唐斯(右)是全場得分最高者。（美聯社）

哈利 柯瑞

上一則

MLB／山本由伸好投 教頭：一線先發的料

下一則

NBA／執教公鹿前10戰僅3勝 瑞佛斯：不該在客場之旅接下工作

延伸閱讀

NBA明星賽／東區大勝西區 里拉德摘39分奪MVP

NBA明星賽／東區大勝西區 里拉德摘39分奪MVP
NBA／20次明星賽創紀錄 詹姆斯想在湖人退休生涯 時間未定

NBA／20次明星賽創紀錄 詹姆斯想在湖人退休生涯 時間未定
NBA明星賽／從觀眾席投3分球 楊恩和球迷對賭贏了100元

NBA明星賽／從觀眾席投3分球 楊恩和球迷對賭贏了100元
NBA明星賽／三分球首輪4人加賽 里拉德壓哨球戲劇連霸

NBA明星賽／三分球首輪4人加賽 里拉德壓哨球戲劇連霸

熱門新聞

酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
傳聞勇士曾想買進詹姆斯(左)，對此勇士當家球星柯瑞(右)表示並不意外。圖為兩人1月27日在賽後致意。(路透)

NBA／經紀人證實勇士交易詹皇 柯瑞：不驚訝

2024-02-16 06:58
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

2024-02-12 06:23
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
一名跨性別者在新罕布夏州校際體育協會(NHIAA)第二級室內田徑錦標賽女子跳高比賽奪冠，引發爭議。(擷自X@@icons_women)

跨性別男在女子跳高比賽奪冠 網壇女金剛不忍發聲

2024-02-13 18:10

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救