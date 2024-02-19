NBA／東區狂轟211分 創明星賽紀錄 里拉德奪MVP

里拉德進帳39分，獲得MVP。（美聯社）

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄，里拉德（Damian Lillard）拿下MVP。

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先前全明星賽最多得分是2016年的西區明星隊，攻下196分。兩隊得分總和則是2017年，當時西區以192：182擊敗東區。

比賽開打沒多久，地主球員哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）就三分火力全開，接連投進5顆三分球，展現很想在自家主場搶到全明星賽MVP氣勢，不過西區也有柯瑞 （Stephen Curry）連進兩顆三分球，打完首節，東區53比47領先，兩隊唯一首節得分上雙的是哈利伯頓15分。

東區次節開始打出17比4，其中里拉德（Damian Lillard）三分火力猛烈，轉眼擴大領先到19分，楊恩（Trae Young）還表演把球傳過杜蘭特（Kevin Durant）胯下過人上籃，東區更靠布朗（Jaylen Brown）三分球提前破百，打完上半場，東區續以104比89領先，里拉德半場22分，哈利伯頓18分。

來到末節，就等東區何時打破得分紀錄，以及里拉德、哈利伯頓與傑倫布朗的MVP之爭，東區也靠哈利伯頓的三分球，總分突破200，可是里拉德在最後21秒，再次站在中線投進超大號三分球，幾乎宣告可以贏下這次MVP之爭。

此役東區團隊出手97次三分球，命中率高達43.3%，里拉德全場命中11顆三分球，進帳39分，力壓得32分的地主球星哈利伯頓，獲得MVP，這也是東區2014年後首度擊敗西區。

全場得分最高的則是西區灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns），他35投23中，砍下50分8籃板，杜蘭特18分，柯瑞16分；賽前就預告自己因為腳踝傷勢不會打很久時間的詹姆斯（LeBron James），下半場就都坐板凳看球，最後拿下8分、4助攻與3籃板。。西區全明星外線出手71次只命中25球，命中率35.2%。