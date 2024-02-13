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NBA／本季第10場「大三元」 唐西奇率獨行俠逆轉巫師收5連勝

記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇12日再度打出「大三元」好成績。(路透)
獨行俠隊唐西奇12日再度打出「大三元」好成績。(路透)

第四節最多落後11分的獨行俠隊，今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）本季第10場「大三元」領軍下，決勝節打出34：16猛攻，以112：104逆轉巫師隊，主場收下5連勝。

巫師首節雖以22：26落後，第二節打出36：25攻勢，三節打完握有88：78領先，第四節荷姆斯（Richaun Holmes）進球後領先更達93：82，但獨行俠接續10分鐘灌進30分，單節34：16差距氣走巫師。

第四節8分多鐘回到場上的唐西奇，單節除攻下9分還送出4助攻，全場貢獻26分、11籃板、15助攻，本季第10度大三元、例行賽生涯第65場；獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天也有26分、7籃板，從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford）對戰前東家先發攻下16分、17籃板「雙10」，其中7球是進攻籃板。

巫師阿夫迪賈（Deni Avdija）25分是全隊最高，庫茲瑪（Kyle Kuzma）23分、8籃板，瓊斯（Tyus Jones）14分、16助攻，但波爾（Jordan Poole）持續低迷，全場12投僅1中拿3分，苦吞7連勝，勝場數仍停在9場，戰績在聯盟僅優於締造史上最長連敗的活塞隊。

厄文 荷姆斯

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