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NBA／愛德華單節22分打爆火箭 灰狼教頭確定執教明星賽

體育新聞組 / 綜合報導
愛德華狂轟22分，幫助灰狼收下勝利。（美聯社）
愛德華狂轟22分，幫助灰狼收下勝利。（美聯社）

灰狼在主場以111：90輕取火箭，賽後灰狼戰績35勝15敗，與雷霆並列西區第一，由於灰狼面對西區球隊勝率較高，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）確定成為明星賽總教練。

灰狼上半場打完只領先4分，但第三節以16：2攻勢打爆火箭，其中愛德華（Anthony Edwards）單節12投9中，狂轟22分，幫助灰狼毫無懸念收下勝利。

影音來源：YouTube

愛德華全場得到32分，戈貝爾（Rudy Gobert）砍下17分13籃板4阻攻。火箭全隊只有3人得分上雙，森根（Alperen Sengun）拿到15分10籃板。

芬奇確定成為明星賽總教練，愛德華賽後也向球迷喊話，「我、唐斯（Karl-Anthony Towns）和教練團會在明星賽玩得很開心，請看比賽，關注我們！」

灰狼隊史只有桑德斯（Flip Saunders）和芬奇當過明星賽總教練，芬奇是在2020-21年賽季中接掌灰狼，目前已連2季帶隊打進季後賽，但都在首輪止步，今年唐斯重拾昔日明星身手，幫助球隊打出佳績，有望在季後賽走得更遠。

季後賽 桑德斯

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