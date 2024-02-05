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NBA／23分逆轉勝 雷霆二度延長力退暴龍

記者曾思儒／即時報導
雷霆隊亞歷山大(左)4日在對暴龍隊的比賽中拿下23分。(美聯社)
雷霆隊亞歷山大(左)4日在對暴龍隊的比賽中拿下23分。(美聯社)

最多落後23分的雷霆隊，今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和吉迪（Josh Giddey）領軍上演大逆轉，先是正規賽110：110追平，最終在二度延長賽以135：127力退暴龍隊，團隊投進23記三分彈追平隊史紀錄，在少了得分大將威廉斯（Jalen Williams）下仍守護勝場。

暴龍首節取得33：23領先，半場優勢擴大到63：47，第三節中段在巴恩斯（Scottie Barnes）投進外線後取得76：53領先，但雷霆逐步縮小差距，三節打完追已追近到81：87，第四節吉帝進球更以91：91扳平比數。

奎克利（Immanuel Quickley）正規賽末的上籃讓暴龍取得110：108領先，但雷霆靠維金斯（Aaron Wiggins）最後4秒進球追平，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）又錯過絕殺機會，讓比賽進入延長賽。

第一度延長賽，暴龍崔蘭特（Gary Trent Jr.）有機會當致勝英雄，但有機會的絕殺球被亞歷山大封阻，118：118進入第二度延長賽；雷霆再一次奪勝機會點點開花，最終以135：127扳倒暴龍，23分逆轉勝寫下隊史差距第5大紀錄。

雷霆共有5人得分超過20分，吉迪24分、亞歷山大23分，多特（Luguentz Dort）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）各22分，維金斯20分；暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）23分最佳。

打出35勝15敗的雷霆，主將威廉斯因腳傷右腳踝缺陣，隊上三分球王喬伊（Isaiah Joe）也因傷連3場缺陣，不過團隊今天外線63投23中，雖只有8罰仍收下勝利。

巴瑞特

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