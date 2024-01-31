NBA／安比德兩度傷退 柯瑞狂飆37分助勇士退76人

柯瑞(右)。(歐新社)

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）連休2場後，30日傷癒復出對勇士，不過他手感不好，又兩度傷退。勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）狂飆37分，以119：107贏球，中止2連敗。

湯普森（Klay Thompson）因病缺陣，儘管維金斯（Andrew Wiggins）首節5投全中攻下10分；安比德單節7投1中還傷退，76人仍取得5分領先。安比德第二節回到場上，但76人本節尾聲進攻斷電，勇士打出11：4攻勢逆轉，半場打完反而領先2分。

第三節柯瑞大爆發，單節飆進4記外線，獨得15分，勇士將分差擴大到9分，第四節持續領先，比賽剩4分08秒時，安比德遭庫明加（Jonathan Kuminga）防住，搶球時還被壓到膝蓋，再度傷退，勇士隨後穩穩帶走勝利。

Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/iZysg8pULR — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年1月31日

柯瑞全場飆進8記三分球，狂砍37分8籃板7助攻，庫明加26分7籃板，維金斯23分5籃板。76人以哈里斯（Tobias Harris）26分10籃板表現最佳，安比德出戰30分鐘，18投僅5中，拿到14分7籃板。