我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

NBA／安比德兩度傷退 柯瑞狂飆37分助勇士退76人

聯合新聞網／綜合報導
柯瑞(右)。(歐新社)
柯瑞(右)。(歐新社)

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）連休2場後，30日傷癒復出對勇士，不過他手感不好，又兩度傷退。勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）狂飆37分，以119：107贏球，中止2連敗。

湯普森（Klay Thompson）因病缺陣，儘管維金斯（Andrew Wiggins）首節5投全中攻下10分；安比德單節7投1中還傷退，76人仍取得5分領先。安比德第二節回到場上，但76人本節尾聲進攻斷電，勇士打出11：4攻勢逆轉，半場打完反而領先2分。

第三節柯瑞大爆發，單節飆進4記外線，獨得15分，勇士將分差擴大到9分，第四節持續領先，比賽剩4分08秒時，安比德遭庫明加（Jonathan Kuminga）防住，搶球時還被壓到膝蓋，再度傷退，勇士隨後穩穩帶走勝利。

柯瑞全場飆進8記三分球，狂砍37分8籃板7助攻，庫明加26分7籃板，維金斯23分5籃板。76人以哈里斯（Tobias Harris）26分10籃板表現最佳，安比德出戰30分鐘，18投僅5中，拿到14分7籃板。

上一則

NBA／伍德不滿當替補發怪聲？湖人教頭：我沒有用社群媒體

下一則

NBA／餵庫明加「喝雞湯」勇士格林：說他無人能防，他信了

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12
在2022年北京冬奧賽場上的俄國花滑女選手瓦莉娃。(美聯社)

花滑女選手瓦莉娃服禁藥禁賽4年 俄失北京冬奧金牌

2024-01-29 11:47

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」