NBA／安比德兩度傷退 柯瑞狂飆37分助勇士退76人
76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）連休2場後，30日傷癒復出對勇士，不過他手感不好，又兩度傷退。勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）狂飆37分，以119：107贏球，中止2連敗。
湯普森（Klay Thompson）因病缺陣，儘管維金斯（Andrew Wiggins）首節5投全中攻下10分；安比德單節7投1中還傷退，76人仍取得5分領先。安比德第二節回到場上，但76人本節尾聲進攻斷電，勇士打出11：4攻勢逆轉，半場打完反而領先2分。
第三節柯瑞大爆發，單節飆進4記外線，獨得15分，勇士將分差擴大到9分，第四節持續領先，比賽剩4分08秒時，安比德遭庫明加（Jonathan Kuminga）防住，搶球時還被壓到膝蓋，再度傷退，勇士隨後穩穩帶走勝利。
柯瑞全場飆進8記三分球，狂砍37分8籃板7助攻，庫明加26分7籃板，維金斯23分5籃板。76人以哈里斯（Tobias Harris）26分10籃板表現最佳，安比德出戰30分鐘，18投僅5中，拿到14分7籃板。
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