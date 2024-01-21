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NBA／溫班亞瑪回歸 攻下本季第20場破20分

記者蔡佳霖／綜合報導
溫班亞瑪回歸繳出本季第20次突破20分的表現。（路透）
溫班亞瑪回歸繳出本季第20次突破20分的表現。（路透）

先前因扭傷腳踝受到球團嚴格保護的法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），19日缺席了對黃蜂的比賽，成了他本季第6次缺賽。

20日客場「背靠背」出戰巫師的比賽中，溫班亞瑪重新回歸，全場攻下24分8籃板4助攻6阻攻，特別是他在第四節獨拿9分，搭配索漢（Jeremy Sochan）和瓊斯（Tre Jones）各拿7分，幫助馬刺克服一度落後12分的劣勢，在最後時刻逆轉戰局，以131比127擊退巫師。

「這不是休息，而是醫生的命令。」馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）談到對於溫班亞瑪的保護令，他表示，「他一直在調整身體狀態，他有上場時間限制，目前還不允許他打背靠背的比賽。這個情況可能很快就會改變，但現階段我們必須遵守這項限制。」

馬刺全隊6人得分雙位數，溫班亞瑪完成本季第20場破20分，同時也穩居聯盟阻攻王；索漢拿下23分，瓦賽爾（Devin Vassell）21分5籃板5助攻，瓊斯11分12助攻8籃板3抄截。

巫師不甘示弱也有7人得分上雙，不過第四節他們命中率遠低於馬刺，最後關頭被打出25比10的猛烈攻勢，只能棄械投降。

巴格利（Marvin Bagley III）交易之後持續活躍演出拿下21分12籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）11分12籃板6助攻，波爾（Jordan Poole）與阿夫迪賈（Deni Avdija）各拿16分，基斯佩特（Corey Kispert）也是進帳16分。

馬刺

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