NBA／席亞康交易去溜馬 暴龍照樣「滅火」

暴龍賽前完成交易，送一哥席亞康去溜馬少1人的情況下，仍在主場以121：97輕取熱火。（路透）

暴龍17日傳出透過三方交易將球隊一哥席亞康（Pascal Siakam）送往溜馬，以換取3名球員與3個首輪選秀權，在少了席亞康的情況下，他們仍是在主場以121：97輕取熱火，終止4連敗，賽後暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 也將這場勝利獻給當天因為心臟病 發離世的好友、勇士 助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）。

本季戰績不佳的暴龍，在開季前40場比賽僅拿下15勝後，在17日啟動三方交易將球隊一哥席亞康送走，與溜馬換回布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora），並從鵜鶘手中得到路易斯（Kira Lewis Jr.），但更重要的是獲取3支選秀首輪籤，為2019年奪冠班底幾乎瓦解、只剩布徹（Chris Boucher）1人的暴龍，增添重建本錢。

而17日與熱火之戰暴龍也展現了年輕球隊該有的拚勁，先發5人有3人得分在20分以上，包括崔蘭特（Gary Trent Jr.）投進8顆三分球拿下28分，日前透過與尼克交易換來的後衛巴瑞特 （RJ Barrett）也攻下26分，巴恩斯（Scottie Barnes）則有20分進帳，奎克利（Immanuel Quickley）則有17分8籃板9助攻演出，且這4名球員全部都不滿25歲，將成為暴龍重建的核心。

對於球隊啟動交易將球隊一哥席亞康送走，巴恩斯直言儘管很痛苦，但必須繼續前進，「我愛他就像愛我的兄弟一樣，這真的很痛苦，但你必須繼續前進、繼續戰鬥。」

至於暴龍總教練拉亞柯維奇則是將這場勝利獻給了17日傳出不幸離世消息的同鄉好友、勇士助教米羅耶維奇，「作為一名球員、男人、丈夫、教練，他一直都是最好的榜樣，我很欽佩並且尊敬他，他為這個世界留下了很多美好的遺物。」