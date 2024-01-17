NBA／MVP對決 安比德41分氣走約柯奇

安比德（右）安比德砍41分10助攻7籃板，技壓約柯奇（左）的25分19籃板3助攻，率76人擊碎金塊。（美聯社）

NBA費城 76人安比德（Joel Embiid）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）在16日上演本季首度的「MVP對決」，而15日面對火箭才攻下41分的安比德，16日再度拿出主宰賽場的表現轟下41分外帶10助攻7籃板，不僅技壓約柯奇的25分19籃板3助攻，也帶領76人以126：121擊退金塊。

身為聯盟最具宰制力的兩大長人，包辦過去三屆MVP的安比德與約柯奇在本賽季依舊是兩大MVP熱門人選，而16日是兩人本季的首度交鋒。

作客的金塊可說是命運多舛，15日要從丹佛前往費城的過程中，因為丹佛當地氣溫太低導致飛機引擎凍結，金塊球員們一度被困在飛機上數小時，原訂下午5點就能抵達的他們，最終到了晚上10點多才降落在費城。

談到行程受到天氣因素延誤時，金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「當時我們在飛機上牽著手、唱著歌，充分地利用了那段時間，不過最重要的是我們最終還是平安抵達。」

儘管來到費城的路一波三折，不過金塊16日在上半場仍是與76人一路拉鋸，甚至在前三節打完還取得5分領先，不過76人末節也展開反撲，先是哈里斯（Tobias Harris）連得8分縮小差距，隨後安比德再挺身接管戰局，個人一度連拿10分幫助76人取得雙位數領先，最終76人也以5分差距帶走勝利。

安比德16日進帳41分7籃板10助攻，在被問到賽後與約柯奇互相擁抱時說了些什麼，他表示，「我只是告訴他，他是聯盟最佳的球員，還贏得了總冠軍，金塊毫無疑問是聯盟最好的球隊，他還是總冠軍賽 MVP，我希望他繼續加油，兩周後我們再見。」