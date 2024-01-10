我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

NBA／阿努諾比加盟助尼克飆5連勝 紐約客高呼名字

記者劉肇育／綜合報導
阿努諾比(右)加盟尼克後，出賽5場正負值達+111是史上轉隊後第一人。（美聯社）
阿努諾比(右)加盟尼克後，出賽5場正負值達+111是史上轉隊後第一人。（美聯社）

尼克隊日前透過交易換來前鋒阿努諾比（OG Anunoby）後，包括9日擊敗拓荒者隊在內，已經拉出一波五連勝，阿努諾比也拿下加盟後新高23分，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）直言，他確實對球隊有很大貢獻。

尼克日前啟動交易將兩名年輕好手巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）和暴龍隊交換阿努諾比，儘管這筆交易在外界看來並不算特別突出的決定，不過帶給尼克相當大的改變。

阿努諾比9日首節猛轟16分，幫助尼克取得近20分的領先優勢，最終攻下23分創下轉隊後新高，尼克也以28分差距大勝拓荒者，成為聯盟最炙手可熱的隊伍之一。

談到阿努諾比加盟後帶給球隊的幫助，錫伯杜說：「他在很多方面都做出巨大貢獻，不僅是防守，還包括無球跑動、快速傳球、投籃，而且隨著我們不斷磨合，他的表現會愈來愈好。」

阿努諾比的好表現迅速擄獲紐約客的心，9日上半場罰球時，不少主場球迷高呼他的名字，讓他相當驚喜，「其實當下我不知道自己在想什麼，但這是一支歷史悠久的偉大球隊，相信我們會變得愈來愈好。」

巴瑞特

上一則

NBA／莫蘭特報銷不忘精神喊話 灰熊氣走獨行俠3連勝

下一則

NBA／第四節罰球2：23 暴龍主帥：想讓湖人贏早點說

延伸閱讀

場邊人語／尼克遍訪 致勝良方

場邊人語／尼克遍訪 致勝良方
NBA／藍道、布朗森合飆72分 尼克反客為主

NBA／藍道、布朗森合飆72分 尼克反客為主
NBA／新兵阿努諾比帶旺 尼克痛宰76人36分

NBA／新兵阿努諾比帶旺 尼克痛宰76人36分
11年失去3弟妹…「新好男孩」尼克哀嘆：徹底心碎了

11年失去3弟妹…「新好男孩」尼克哀嘆：徹底心碎了

熱門新聞

法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華去世。(路透)

德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世

2024-01-08 12:22
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
詹姆斯隔扣喬治。(取材自湖人官方X)

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

2024-01-08 07:47
前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒