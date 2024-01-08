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NBA／本季第2次 柯瑞三分球0中 勇士慘敗暴龍

體育新聞組／綜合報導
勇士一哥柯瑞本季第2次未命中三分球。（美聯社）
勇士一哥柯瑞本季第2次未命中三分球。（美聯社）

勇士7日在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。

由於勇士老將保羅（Chris Paul）受傷，維金斯（Andrew Wiggins）重返先發陣容。暴龍首節打出一波20：8攻勢，第二節巴瑞特狂砍17分，幫助暴龍將分差擴大到27分。

第三節勇士找回狀態，單節狂轟38分，一度將落後縮小到個位數。不過暴龍在第三節尾聲連得5分，末節前段再度打爆勇士，比賽最後6分半鐘變成垃圾時間。

巴瑞特繳出轉戰家鄉後代表作，全場20投13中，得到37分6籃板6助攻。反觀柯瑞全場14投2中，只得到9分6助攻，維金斯僅攻下3分。湯普森（Klay Thompson）砍進25分和穆迪（Moses Moody）的21分淪為空響。

勇士隊雖然不敵暴龍隊，但至少有好消息，遭聯盟禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green）正式歸隊訓練，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，大家都很興奮格林回歸，團隊有很好氛圍。

格林上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第3度被吹出場，隔天就被聯盟追加無限期禁賽。聯盟6日宣布，格林已和輔導員多次見面，也和聯盟及球團多次開會，讓自己行為可以符合NBA球員的預期標準。

格林7日首度回到球隊訓練場，禁賽後第一次和隊友再合體訓練，不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源表示，格林大約還需一周才會重返賽場。

勇士教頭柯爾賽前提到，所有隊員都很興奮看到格林，「他是我們的領導者之一，他很開心回來，這是很好的氛圍。」

33歲的格林連同今天已缺席13場比賽，勇士戰績7勝6敗。柯爾透露，禁賽期間，格林每天都和訓練師一起訓練，進行大量的投籃，但效果如何仍要待上場才會知曉。

勇士 巴瑞特 柯瑞

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