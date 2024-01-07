我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

NBA／揮擊事件…格林已禁賽12場 回歸倒數

記者曾思儒／綜合報導
格林有望近日回歸賽場。 （路透資料照片）
格林有望近日回歸賽場。 （路透資料照片）

勇士隊格林（Draymond Green）上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第3度被吹出場，之後被聯盟追加無限期禁賽；終於有新進度，聯盟宣布，格林已和輔導員多次見面，也和聯盟及球團多次開會，回歸已倒數。

格林已經遭禁賽12場比賽，「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源表示，格林大約還需一周才會重返賽場，不過近日就會回歸球隊訓練。

格林是美國時間上月13日遭聯盟禁賽，原因是前一天碰太陽對諾基奇的攻擊動作。聯盟發表聲明指出，格林已經完成多項步驟，讓自己行為可以符合NBA球員的預期標準。

所謂的步驟包括和輔導員多次見面，並和NBA、勇士隊及美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association，NBPA）多次會晤，聯盟聲明中也指出，這些溝通本季都會繼續進行。

勇士球團也同意聯盟對格林的禁賽處理歷程，教頭柯爾（Steve Kerr）也提到，儘管格林不在場，仍有持續和隊友聯繫，「空間對他、對我們都很重要，我們試著贏下比賽，他試著讓自己可以回歸。」

勇士 NBA

上一則

場邊人語／溜馬助攻 老鷹挨轟

下一則

NBA／藍道、布朗森合飆72分 尼克反客為主

延伸閱讀

NBA／打人禁賽已12場 勇士格林回歸倒數

NBA／打人禁賽已12場 勇士格林回歸倒數
聖誕節又發生 聯邦眾議員格林 屢遭假報警騷擾

聖誕節又發生 聯邦眾議員格林 屢遭假報警騷擾
美墨邊境11月逮捕19.1萬無證客 共和黨喊彈劾梅奧卡斯

美墨邊境11月逮捕19.1萬無證客 共和黨喊彈劾梅奧卡斯
夏威夷州長擬徵遊客「綠費」補稅收 州議會質疑

夏威夷州長擬徵遊客「綠費」補稅收 州議會質疑

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
湯普森（Klay Thompson）本季表現跌跌撞撞。（美聯社）

NBA／與柯爾促膝長談 湯普森盼調整心態享受最後篇章

2024-01-03 18:21

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊