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NBA／柯瑞連3場手感低迷 沉思拒受訪

體育新聞組／ 綜合報導
柯瑞（右）和湯普森（左）對熱火一戰，都只拿13分。（路透）
柯瑞（右）和湯普森（左）對熱火一戰，都只拿13分。（路透）

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺陣，不料勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）再度低迷，全場15投3中，只進帳13分，勇士終場以102：114不敵熱火，賽後柯瑞和湯普森（Klay Thompson）坐在板凳席沉思，神情相當凝重，柯瑞還拒絕賽後訪問。

來源：X平台

勇士輸球後勝率又跌破5成，暫居西區第11。柯瑞近3場三分球28投7中，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「這不是屬於柯瑞的夜晚，這是82場球季的一部分，球員們會經歷一些低潮期，我肯定不擔心他，這只是我們做什麼都不順的夜晚。」

熱火除了巴特勒外，老將羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（Caleb Martin）和理查森（Josh Richardson）也缺陣。柯爾直言球隊失去競爭力，「感覺我們士氣有點低迷，我們知道對方少4名球員會發生何事，特別是邁阿密，他們會打得很強硬，不放棄任何機會。」柯爾認為，教練團和球員都遭到對方輾壓。

湯普森和柯瑞一樣只拿13分，他認為輸球不是柯瑞一人的責任，「當他們進行區域防守時，我們進攻太僵化了。我們只有不停傳球，而不是突破分球，包含我在內，都只站在三分線外，而不是用力量切入禁區，為隊友創造機會。」

柯瑞 勇士

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