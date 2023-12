NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後,莫蘭特(Ja Morant)26日再度領軍灰熊迎戰鵜鶘,又有31分7助攻演出,幫助灰熊於延長賽擊敗鵜鶘收下4連勝;他在延長賽倒數13秒與隊友完成空中接力爆扣後,原要做出招牌「射擊」慶祝動作,不過意識到不對,馬上將「槍管」收起。

上賽季兩度因為持槍風波遭到禁賽的莫蘭特,在日前與鵜鶘之戰解禁 後,歸隊首場比賽就面對鵜鶘上演絕殺美技,近期更是帶領灰熊拉出3連勝,兩隊今天再度在鵜鶘主場交手,這次莫蘭特又給鵜鶘迎頭痛擊。

This baseline angle of Ja Morant’s game-sealing alley oop in OT 🔥 (via @memgrizz ) pic.twitter.com/fggRNC9QV7

莫蘭特全場進帳31分7助攻,搭配上在正規賽最後階段命中追平比數罰球的傑克森(Jaren Jackson Jr.)全場也有19分10籃板助陣下,最終灰熊就在延長賽以116:115險勝鵜鶘,而莫蘭特復出後4場比賽平均攻下28.8分8.5助攻5.5籃板,幫助灰熊收下4連勝。

JA MORANT. SEALS THE DEAL.



Memphis pulls out the win in an OT thriller! pic.twitter.com/AlAyrwxQaO