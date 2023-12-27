我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

記者劉肇育／即時報導
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。（美聯社）
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。（美聯社）

在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後，莫蘭特（Ja Morant）26日再度領軍灰熊迎戰鵜鶘，又有31分7助攻演出，幫助灰熊於延長賽擊敗鵜鶘收下4連勝；他在延長賽倒數13秒與隊友完成空中接力爆扣後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。

上賽季兩度因為持槍風波遭到禁賽的莫蘭特，在日前與鵜鶘之戰解禁後，歸隊首場比賽就面對鵜鶘上演絕殺美技，近期更是帶領灰熊拉出3連勝，兩隊今天再度在鵜鶘主場交手，這次莫蘭特又給鵜鶘迎頭痛擊。

莫蘭特全場進帳31分7助攻，搭配上在正規賽最後階段命中追平比數罰球的傑克森（Jaren Jackson Jr.）全場也有19分10籃板助陣下，最終灰熊就在延長賽以116：115險勝鵜鶘，而莫蘭特復出後4場比賽平均攻下28.8分8.5助攻5.5籃板，幫助灰熊收下4連勝。

對於復出後連續兩次與鵜鶘交手都助隊取勝，莫蘭特賽後也在球員通道中高呼「他們以為這一切不會再發生」，談到球隊今天的表現時，攻下13分5抄截的史馬特（Marcus Smart）說：「我們陣中有一幫鬥志高昂的球員。」

延長賽最後13秒，莫蘭特更是與史馬特攜手完成一次空中接力爆扣美技，幫助灰熊取得6分領先奠定勝基，進球後莫蘭特一度要做出招牌的雙槍射擊動作，不過才從持槍禁賽風波中解禁的他，似乎也馬上意識到不對，隨即將「槍管」收起，改變慶祝動作，成為本場比賽的小花絮。

解禁 NBA

上一則

NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣

延伸閱讀

NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣

NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣
NBA／戴維斯40分獨角秀 難敵綠衫軍「大合唱」

NBA／戴維斯40分獨角秀 難敵綠衫軍「大合唱」
NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗寫聯盟紀錄

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗寫聯盟紀錄
NBA／禁賽25場復出 莫蘭特打3戰就獲選最佳球員

NBA／禁賽25場復出 莫蘭特打3戰就獲選最佳球員

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
大谷翔平送給道奇隊友凱利的老婆一輛保時捷。(擷自IG@ashleynicokelly)

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

2023-12-24 10:54
中國游泳選手孫楊。（新華社）

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

2023-12-23 01:32
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
唐西奇送上聖誕大禮。（美聯社）

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

2023-12-24 22:17

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？