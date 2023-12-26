NBA／柯瑞遇「聖誕劫」 唐西奇當聖誕老人

柯瑞在歷年聖誕大戰表現幾乎都不盡人意。（美聯社）

近期打出5連勝一掃陰霾的勇士 ，聖誕大戰前往丹佛魔鬼主場挑戰衛冕軍，這也是勇士近14年來第13次出征聖誕大戰。最終勇士隊以114：120不敵金塊，主將柯瑞 （Stephen Curry）拿下18分。

對柯瑞來說，在聖誕節 出賽鮮有優異表現。根據統計，柯瑞生涯一共打過10次聖誕大戰，只有1次單場得分超過20分，出現在2021年對太陽一戰，他攻下33分；此外他在2017、2019年和2022年都因傷缺席。

在此前他出席的9場比賽中，柯瑞場均僅得到15.3分6.7助攻4.9籃板1.7抄截，投籃命中率僅31.5%，三分球命中率更是低到23.1%，一共才投進15顆三分球。勇士在這場12場比賽累積7勝5敗。

此外，獨行俠24日在主場痛宰馬刺，賽後休息室出現多輛電動腳踏車，這是當家球星唐西奇（Luka Doncic）送給全隊所有人的聖誕節大禮。

這款賓士電動腳踏車，一輛要價2500美元至3000美元。不只球員，連全體教練和球團工作人員都收到禮物，隊友艾克森（Dante Exum）表示，「走進休息室就看見一排腳踏車，這是很棒的禮物，充滿愛意，聖誕節就是要看到大家都開心。」