我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

NBA／綠衫軍先發五虎飆分斬騎士 主場開季12連勝傲視全聯盟

中央社／台北15日電
泰托姆（左）拿下全隊最高27分。（路透）
泰托姆（左）拿下全隊最高27分。（路透）

塞爾蒂克14日在泰托姆（Jayson Tatum）27分帶領下，先發5人得分全都達雙位數，終場就以116：107擊敗騎士，本季主場12勝0敗，獨步全聯盟。

波士頓塞爾蒂克今年球季組成驚人的先發5虎，連續兩場迎戰克里夫蘭騎士，綠衫軍靠著先發5人得分都達雙位數的平均火力攻擊下，拿下過去7場比賽的第6勝。

根據美國媒體統計，本季塞爾蒂克先發5人包括泰托姆、布朗（JaylenBrown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、懷特（Derrick White）、哈勒戴（Jrue Holiday）得分都在雙位數的情況下，戰績是9勝0敗。

塞爾蒂克首節以33：24領先，半場結束繼續擴大為65：54分的雙位數領先；第3節騎士單節回敬33：25的攻勢，但最後一節騎士熄火，受限於塞爾蒂克的嚴密防守，單節僅投進7球、拿下20分，還是被塞爾蒂克留下勝利。

https://twitter.com/NBATV/status/1735488904768172304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1735488904768172304%7Ctwgr%5E48e8487786b2952809e7d691379d79c060af9743%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7002%2F7643194

騎士「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高的31分，他在上半場就攻下21分，但其他的先發球員沒有給予太多幫助，反而是替補出賽的勒佛特（Caris LeVert）拿下全隊次高的26分。

拿下3連勝的塞爾蒂克，暫時以18勝5敗的戰績傲視全聯盟，而綠衫軍每場平均勝分8.5分，在全聯盟也僅次於費城76人的9.3分。

費城 波士頓 蜘蛛人

上一則

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

下一則

場邊人語／費城論術 巫師慘輸

延伸閱讀

NBA／比大谷還猛…詹姆斯奪41州球員熱搜第1

NBA／比大谷還猛…詹姆斯奪41州球員熱搜第1
NBA／塞爾蒂克末節一波流帶走騎士 本季主場開季11連勝

NBA／塞爾蒂克末節一波流帶走騎士 本季主場開季11連勝
NBA／約柯奇超凡數據成西區單月最佳 泰托姆傲視東區群雄

NBA／約柯奇超凡數據成西區單月最佳 泰托姆傲視東區群雄
NBA／冤枉啊大人 泰托姆不希滿遭驅逐 笑稱：裁判早就想把我趕走

NBA／冤枉啊大人 泰托姆不希滿遭驅逐 笑稱：裁判早就想把我趕走

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任