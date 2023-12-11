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NBA／支持季中錦標賽彩色地板 總裁席佛：總冠軍賽也可發想創意

記者蔡佳霖／綜合外電報導
季中錦標賽使用彩色地板引發不少討論和批評。（路透）
季中錦標賽使用彩色地板引發不少討論和批評。（路透）

隨著湖人7連勝風光奪冠，NBA本季首創的季中錦標賽圓滿落幕。儘管比賽中各隊所啟用的色彩鮮豔特殊地板曾經引發不少討論甚至批評，但總裁席佛（Adam Silver）卻是對這樣的比賽變化有所讚賞。

「我是繽紛彩色球場的大力倡導者。當然，我希望球員們能對這個地板有信心，我認為我們已經解決了地板漆料會滑等這些問題，我們希望這不會讓球員分心。」席佛說。席佛也進一步強調，在展現球場華麗樣貌之餘，球員安全始終是考量的第一順位。

對於最後四強賽和冠軍賽使用的球場，席佛也提出看法。「我喜歡我們最後比賽使用的球場，但我認為還可以增加更多創造力，加入不同的元素。例如在總冠軍賽，不見得只是把總冠軍獎盃圖樣放在中間，可以更豐富繽紛一些。」

對於季中錦標賽制度的引進，席佛表示將會吸取各方的意見和想法，作為後續的改進或調整。

NBA 總冠軍賽 湖人

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