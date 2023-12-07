我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

NBA／庫明加解凍爆發 柯瑞關鍵三分助勇士逆轉拓荒者

聯合新聞網／ 即時報導
柯瑞全場18投8中攻下31分，包含讀秒階段的致勝三分球。(歐新社)
柯瑞全場18投8中攻下31分，包含讀秒階段的致勝三分球。(歐新社)

勇士6日在主場迎戰沒有艾頓（Deandre Ayton）和葛蘭特（Jerami Grant）的拓荒者，意外陷入苦戰。不過庫明加（Jonathan Kuminga）下半場解凍後大爆發，加上柯瑞（Stephen Curry）致勝三分球，以110：106逆轉擊敗拓荒者。

拓荒者主力後衛西蒙斯（Anfernee Simons）因傷缺陣近2個月，終於重返球場，勇士傷兵維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）也歸隊。

拓荒者前三節一路領先，但分差無法拉開。第三節後段勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）首度上場，勇士馬上打出10：0攻勢，但拓荒者穩住陣腳，帶著4分領先進入末節。

比賽時間剩8分55秒，勇士靠庫明加罰球首度取得領先。隨後戰況持續膠著，時間剩32.1秒維金斯上籃沒進，拓荒者搶到籃板卻被庫明加抄走，球交給柯瑞，他面對防守者用後撤步飆進關鍵三分球，取得4分領先，奠定勝基。

柯瑞全場18投8中攻下31分，格林（Draymond Green）得到10分10籃板9助攻，湯普森（Klay Thompson）三分8中1，只得到11分；庫明加6投6中進帳13分，正負值+13全隊最佳。

拓荒者方面，西蒙斯攻下全隊最高的28分，夏普（Shaedon Sharpe）砍進26分6籃板5助攻，探花韓德森（Scoot Henderson）得到9分4助攻。

勇士 柯瑞 夏普

上一則

MLB／自曝與大谷碰面踩禁令？ 道奇教頭：我不會說謊

延伸閱讀

COP28峰會／美國啟動「核融合」計畫 35國參與

COP28峰會／美國啟動「核融合」計畫 35國參與
NBA／三劍客成軍12年 開創勇士盛世…柯瑞：很特別

NBA／三劍客成軍12年 開創勇士盛世…柯瑞：很特別
喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞

喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞
NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
(取材自X)

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

2023-11-30 08:27
2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

2023-11-30 21:14
詹姆斯。(路透)

NBA／詹姆斯狂紀錄比肩36年前魔術強森 2006天沒輸過杜蘭特

2023-12-06 07:07

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情