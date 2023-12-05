NBA／約柯奇超凡數據成西區單月最佳 泰托姆傲視東區群雄

金塊約柯奇獲選西區最佳球員。(路透)

聯盟公布包含10月份比賽在內的11月東西區最佳球員，約柯奇（Nikola Jokic）和泰托姆（Jayson Tatum）挾著出色的個人數據和團隊成績分別獲選。

賽爾蒂克泰托姆獲選東區最佳球員。(美聯社)

上季無緣年度MVP三連霸的約柯奇，最後是在總冠軍賽 一吐怨氣，而他的巔峰表現也一路延續到新賽季。

在穆雷（Jamal Murray）因傷缺席不少比賽的情況下，約柯奇再度扛起全隊攻守重任，至11月比賽結束為止，場均攻下29.7分13.4籃板9.4助攻1.4抄截，投籃命中率達55.3%，帶領金塊取得13勝6敗的成績，名列西區第3。

這段期間約柯奇一共完成7次大三元，而聯盟其他球員加起來一共才8次，還有連續4場破30分，包括兩場完成至少30分大三元且無失誤表現；約柯奇也是聯盟自1967年以來首位開季連續12場至少拿到20分10籃板的球員。

值得一提的是，約柯奇目前在總得分、總助攻數和總籃板數這3個主要攻守項目中皆領先所有球員。這也是約柯奇生涯第7次獲選單月最佳球員。

另一方面，泰托姆在10月和11月中繳出27.7分8.8籃板4.1助攻的成績，投籃命中率48.1%，三分命中率35.9%，罰球命中率81.7%，幫助塞爾蒂克取得14勝4敗的戰績，排名東區第一。

泰托姆在這段時間累積8場破30分的比賽，其中對黃蜂一戰狂轟45分。這也是他生涯第4次獲得單月最佳球員。