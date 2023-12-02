NBA／杜蘭特擠進歷史得分榜前10 下個目標超越「甜瓜」

杜蘭特衝進歷史得分榜前10。（美聯社）

杜蘭特（Kevin Durant）在對衛冕軍金塊的上半場攻下22分，這讓他生涯總得分累積達到27415分，正式超越摩西馬龍（Moses Malone），擠進史上得分排行榜前10名。

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 10th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/YiT5QEKxMQ — NBA (@NBA) 2023年12月2日

杜蘭特下一個超越目標將是「甜瓜」安東尼的28289分，以他本季場均31.3分來推算，有機會在30場比賽內超車。

自從加入聯盟以來，杜蘭特堪稱是無堅不摧的全方位得分機器，原本被看好有機會打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的總得分紀錄。但和詹姆斯（LeBron James）相比，杜蘭特除了在2014-15年賽季因傷缺席55場外，2019年總冠軍賽 對暴龍第五戰不幸遭遇阿基里斯腱重創，導致他直接報銷一整個賽季。

之後回歸的他即便還是展現無與倫比的進攻威力，但每年基本上都難免要進廠維修一段時間，也讓他與詹姆斯的得分差距愈拉愈開。

已經35歲的杜蘭特，未來主要目標就是看能否超越布萊恩的33643分，達到35000分關卡；至於能否拚到「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分，就得看他的身體狀態了。

儘管總得分已經難企及詹姆斯，但杜蘭特生涯場均達到24.34分，在歷史排名讓卻是壓過詹姆斯，略低於貝勒（Elgin Baylor）和安比德（Joel Embiid）。