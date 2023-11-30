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NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

記者劉肇育／即時報導
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）
湖人球星詹姆斯（右）的好友兼商業經理人之一的卡特(左)涉入非法投注NBA比賽。（美聯社）

湖人球星詹姆斯（LeBron James）的好友兼商業經理人之一的卡特（Maverick Carter），在11月30日遭到指控，曾在2021年接受調查時坦承透過非法的博彩公司對於NBA比賽進行了投注，不過一切與好友詹姆斯無關。

身為詹姆斯的經理人之一的卡特，除了是詹姆斯的多年好友外，兩人更重要的商業合作夥伴，不過在卻遭到華盛頓郵報報導，卡特曾在2021年11月時向聯邦特工表示，他曾透過一家非法博彩公司向NBA進行投注。

而卡特和詹姆斯的共同發言人門德爾松（Adam Mendelsohn）則是透過聲明表示，「2021年在38個州與哥倫比亞特區將體育博彩合法化之前，卡特曾接受過一次聯邦執法部門的約談，但當時卡特先生並不是遭到調查的目標，他全程相當配合也未受到指控，之後也未再遭到約談」。

根據調查報告顯示，當時卡特除了強調自己不記得曾對湖人比賽進行下注外，也否認為其他人下注，門德爾松也強調整件事與詹姆斯完全沒有關係。

而根據華盛頓郵報報導，卡特在一年內對於足球和籃球賽事大概進行了約20次的投注，投注金額從5000美元到1萬美元不等；不過依據NBA現行規定僅禁止球員、球隊職員、聯盟職員對比賽進行投注，美國籃球員協會也將經紀人納入禁止投注的規範中，不過商業經理人則不受到此限。

至於卡特遭到調查的原因就在於前小聯盟球員尼克斯（Wayne Nix），在2022年4月時承認經營非法體育簽賭業務，並提交虛假納稅申報表，檢察官也透露，尼克斯的非法運作已經持續超過20年，不少現任和退役職業運動員都曾是他的顧客甚至是員工，其中名人堂球星皮朋也與卡特以「非目標證人」身份遭到約談，至於前大聯盟球星普伊格（Yasiel Puig）則因為在約談過程中撒謊，將面臨審判。

NBA 華盛頓郵報 湖人

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