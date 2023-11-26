NBA／布克1.7秒致勝三分球 太陽無KD仍笑納7連勝

太陽球星布克(左)。(路透)

太陽今天作客尼克，球星杜蘭特（Kevin Durant）與射手艾倫（Grayson Allen）因傷缺席。當家後衛布克（Devin Booker）1.7秒命中致勝三分球，以116：113擊退尼克，豪取7連勝，坐穩西區第3。

布克上半場被嚴密看防，只得到8分，但傳出7助攻，老將葛登（Eric Gordon）則進帳17分，助太陽半場打完領先8分。

第三節尼克放鬆對布克防守，讓他得到11分，但明星前鋒藍道（Julius Randle）接連強攻禁區，單節獨得17分，搭配布朗森（Jalen Brunson）外線火力，第三節打完只落後3分。

末節戰況拉鋸，布朗森命中追平中距離，時間剩21.2秒。隨後太陽壓進攻時間，布克右側45度角面對2人防守，高難度三分球順利破網，只留給尼克1.7秒。尼克追平機會再度交給布朗森，這次沒能命中。

布克全場攻下28分11助攻5籃板，葛登命中6顆三分球，進帳25分，板凳小將古德溫（Jordan Goodwin）繳出14分7籃板5助攻的全能數據。

尼克方面，布朗森全場得到35分8助攻6籃板，藍道砍進28分，板凳暴徒奎克利（Immanuel Quickley）則挹注18分。