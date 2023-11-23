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NBA／保羅被連吹2次技術犯規 退場前大罵仇人裁判是婊子

體育新聞組／即時報導

老將保羅（Chris Paul）被交易到勇士後，22日首度回太陽主場打球，賽前太陽球團也播放致敬影片。沒想到他卻遭遇天敵裁判佛斯特（Scott Foster），果不其然，保羅第二節防守杜蘭特（Kevin Durant）時被吹犯規，他對佛斯特抗議後，竟連吞兩次技術犯規，讓他退場前氣得大罵，「你是個婊子。」

保羅生涯陸續效力紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）、快艇、火箭、雷霆及太陽，今年則轉戰勇士。他曾在佛斯特執法的季後賽比賽中，吞下13連敗，直到上季首輪面對快艇G2，才終結這項紀錄，許多球迷都認為兩人有心結。

保羅（左）連吞2次技術犯規被驅逐出場，圖為他與裁判爭論。（Getty Image...
保羅（左）連吞2次技術犯規被驅逐出場，圖為他與裁判爭論。（Getty Images）

22日第二節尾聲保羅因抗議哨音，被連吹2次技術犯規，驅逐出場，隨後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也被追加1次技術犯規。太陽上半場總共罰進27球（勇士14球），取得63：47大幅領先。

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