我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

NBA／309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵3分助溜馬捕鷹

聯合新聞網／即時報導
兩隊總共攻下309分，溜馬驚險擊退老鷹，順利從季中錦標賽A組出線。（美聯社）
兩隊總共攻下309分，溜馬驚險擊退老鷹，順利從季中錦標賽A組出線。（美聯社）

溜馬和老鷹21日上演史詩級進攻大戰，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場攻下37分16助攻，加上希爾德（Buddy Hield）的致勝三分球，終場以157：152獲勝，順利從季中錦標賽A組脫穎而出。

老鷹上半場狂轟86分，溜馬也不妨多讓攻進73分。第三節溜馬火力大爆發，打出46：28攻勢逆轉戰局，末節戰局膠著，希爾德最後1分鐘飆進關鍵三分，老鷹最後一波攻勢落後3分，後衛墨瑞（Dejounte Murray）卻帶球往前衝，進攻遭到阻擋，溜馬搶到球後往前場傳，希爾德再刷2分，鎖定勝利。

哈利柏頓全場18投11中，包含9顆三分球，得到37分16助攻3抄截。希爾德三分球6投6中，進帳24分。溜馬團隊命中率破6成，共投進22顆三分球。

老鷹團隊命中率剛好6成，當家球星楊恩（Trae Young）砍下38分8助攻3抄截，墨瑞得到28分5助攻，板凳暴徒波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則挹注26分。

哈利

上一則

棒球／鈴木一朗飆138公里球速 大聯盟官網：還能當牛棚

延伸閱讀

NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺

NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺
NBA／溜馬慘遭魔術痛擊 哈利伯頓連33助攻0失誤中斷

NBA／溜馬慘遭魔術痛擊 哈利伯頓連33助攻0失誤中斷
場邊人語／溜馬踢館 費城失關

場邊人語／溜馬踢館 費城失關
網球／大坂直美產後復出 打澳網前哨站

網球／大坂直美產後復出 打澳網前哨站

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45
日本知名「花滑王子」羽生結弦。（美聯社）

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」

2023-11-17 20:38

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職