NBA／309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵3分助溜馬捕鷹

溜馬和老鷹21日上演史詩級進攻大戰,溜馬一哥哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)全場攻下37分16助攻,加上希爾德(Buddy Hield)的致勝三分球,終場以157:152獲勝,順利從季中錦標賽A組脫穎而出。

老鷹上半場狂轟86分,溜馬也不妨多讓攻進73分。第三節溜馬火力大爆發,打出46:28攻勢逆轉戰局,末節戰局膠著,希爾德最後1分鐘飆進關鍵三分,老鷹最後一波攻勢落後3分,後衛墨瑞(Dejounte Murray)卻帶球往前衝,進攻遭到阻擋,溜馬搶到球後往前場傳,希爾德再刷2分,鎖定勝利。

HUGE THREE BY BUDDY HIELD 🔥



Pacers lead by 3 in a WILD game 🍿pic.twitter.com/9Ja1w0buVe