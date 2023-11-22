NBA／柯瑞32分+湯普森回春 勇士中止6連敗

柯瑞上場時間登勇士隊史第一。（美聯社）

柯瑞 （Stephen Curry）20日上場35分鐘砍下32分，幫助勇士 主場以121：116力克火箭，中止近期6連敗。柯瑞生涯累積上場3萬0730分鐘，成為勇士隊史上場時間最多的球員。另一「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）也攻下本季新高20分，談到低迷許久的開季，湯普森表示平常心，因為手感遲早會回來。

35歲的柯瑞狀態仍維持高檔，本季場均命中5.5顆三分球，如果保持這進度，將打破自己在2020-21賽季創下的紀錄。

本場比賽，柯瑞第四節打滿12分鐘，贏球後高舉雙手慶祝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「球隊在這個階段，需要贏下一場比賽，這是今晚的重點，也是為什麼讓柯瑞打滿第四節。」

這場勝利只是勇士本季主場第2勝，柯瑞賽後直言，「有段時間離開球場時，未感受到這種好氣氛。我們確實很需要這場勝利」。

而湯普森本季場均僅14分、命中率4成都是10年來新低，引以為傲的三分命中率更是跌到只有3成3，貧弱的火力讓柯瑞時常要獨力支撐全隊的進攻，也替湯普森季末續約增添難度，已連續7個賽季得分超過20的他，本季直到第13場比賽得分才首度破20。