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NBA／柯瑞32分+湯普森回春 勇士中止6連敗

體育新聞組／綜合報導
柯瑞上場時間登勇士隊史第一。（美聯社）
柯瑞上場時間登勇士隊史第一。（美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）20日上場35分鐘砍下32分，幫助勇士主場以121：116力克火箭，中止近期6連敗。柯瑞生涯累積上場3萬0730分鐘，成為勇士隊史上場時間最多的球員。另一「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）也攻下本季新高20分，談到低迷許久的開季，湯普森表示平常心，因為手感遲早會回來。

35歲的柯瑞狀態仍維持高檔，本季場均命中5.5顆三分球，如果保持這進度，將打破自己在2020-21賽季創下的紀錄。

本場比賽，柯瑞第四節打滿12分鐘，贏球後高舉雙手慶祝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「球隊在這個階段，需要贏下一場比賽，這是今晚的重點，也是為什麼讓柯瑞打滿第四節。」

這場勝利只是勇士本季主場第2勝，柯瑞賽後直言，「有段時間離開球場時，未感受到這種好氣氛。我們確實很需要這場勝利」。

而湯普森本季場均僅14分、命中率4成都是10年來新低，引以為傲的三分命中率更是跌到只有3成3，貧弱的火力讓柯瑞時常要獨力支撐全隊的進攻，也替湯普森季末續約增添難度，已連續7個賽季得分超過20的他，本季直到第13場比賽得分才首度破20。

面對開季至今的低潮與來自外界的質疑，湯普森始終保持信心，曾對外宣稱將「火力全開」的他，本場比賽展露復甦跡象，「我曾有過單節拿的分數比今天整晚還多，所以對此很平常心，因為我知道手感會校正回歸，所以只需要順其自然，在場上盡情享受」。

湯普森（右）攻下賽季新高20分，幫助球隊中止連敗。（美聯社）
湯普森（右）攻下賽季新高20分，幫助球隊中止連敗。（美聯社）

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