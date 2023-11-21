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NBA／尼克控前員工跳槽暴龍 竊取球探報告求償千萬美元

聯合新聞網／ 即時報導
關於NBA主席席佛是否有權力仲裁尼克與暴龍之間的爭議，雙方各執一詞。（路透）
關於NBA主席席佛是否有權力仲裁尼克與暴龍之間的爭議，雙方各執一詞。（路透）

NBA也在「法律籃球」！尼克隊日前向暴龍隊提出告訴，指控前員工跳槽後將尼克的球探報告、賽前情蒐等機密文件帶去給暴龍，並求償1000萬美元賠償金，而NBA則表示，應先由法院決定此案該由聯盟或是法院判決。

根據報導，尼克已經對暴龍及其球隊組織內超過10名職員發起訴訟，當中有新任主帥拉嘉柯維奇（Darko Rajakovic）和球員發展教練路易斯（Noah Lewis），也包含了從尼克轉隊的前員工亞佐坦（Ikechukwu Azotam），尼克指出亞佐坦非法將隊內數千份機密文件帶往暴龍，像是球探報告、數據情蒐、比賽影音資料等，有違反保密條款之嫌。

尼克官方表示，亞佐伯從6月被挖角至暴龍，此後便開始在私下將球隊機密消息從球隊電子郵件帳戶轉送至個人帳戶，並且和暴龍隊職員分享，由於明顯違了雙方簽署的工作合約，別無選擇只能訴諸法律。

尼克官方說：「這不是關於籃球運作的爭議，這些索賠和NBA的法律沒有關係，而是關於不忠誠員工竊取商業祕密的爭議。」

被告的暴龍認為，這件案子不應該透過法院程序解決，而是交由聯盟內部進行仲裁；尼克後續則指出，暴龍老闆坦恩鮑姆（Larry Tanenbaum）是NBA理事會主席，而NBA主席席佛（Adam Silver）受理事會聘僱，且與坦恩鮑姆私交甚篤，應該要主動迴避此案，且席佛的職權無法對暴龍開罰尼克求償的1000萬美元。

NBA法律顧問布侃南（Rick Buchanan）則表示，目前此案會先交由法院決定能否由NBA自行進行仲裁，目前距離結果出爐仍需要時間。

NBA

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