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NBA／約柯奇中斷56年來罕見紀錄 金塊苦吞客場4連敗

記者曾思儒／即時報導
金塊隊球星約柯奇（中）中斷罕見紀錄。（美聯社）
金塊隊球星約柯奇（中）中斷罕見紀錄。（美聯社）

衛冕軍金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天面對騎士隊攻下18分、10籃板和7助攻的全能數據，無緣達成開季連13場比賽至少都有20分10籃板的表現，金塊最終以109：121輸球，客場苦吞4連敗。

兩度獲得年度MVP的約柯奇開季前12場比賽至少都拿到20分、10籃板，成為1967年貝勒（Elgin Baylor）後的聯盟第一人。

騎士今天首節取得29：27領先，第二節雖曾被金塊追平，半場仍在葛蘭特（Darius Garland）16分領軍下握有66：58優勢，加上金塊第三節僅拿17分，讓騎士鎖定主場勝利。

葛蘭德攻下騎士最高26分，菜鳥波特（Craig Porter Jr.）也貢獻生涯新高21分，加上莫布里（Evan Mobley）16分、10籃板以及艾倫（Jarrett Allen）繳出15分，助隊打下3連勝。

場均有29.2分的騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天持續因腿傷缺陣，第六人勒佛特（Caris LeVert）也因左膝痠痛免戰，不過球隊籃板數以47：33強壓衛冕軍，第四節最多取得111：85領先，26分差距寫下本季新高。

金塊的波特（Michael Porter Jr.） 今天也有21分，布勞恩（Christian Braun）替補攻下13分， 衛冕軍仍在開季客場2連勝後連吞4敗。

金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）因右腿傷勢連6場缺陣，但有隨隊進行客場之旅。

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