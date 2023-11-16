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NBA／拉扯、鎖喉…勇士、灰狼爆衝突 3人被驅逐

體育新聞組／綜合報導
勇士、灰狼之戰出現火爆場面，格林（右三）對戈貝爾（右四）鎖喉遭驅逐出場。（美聯社）
勇士、灰狼之戰出現火爆場面，格林（右三）對戈貝爾（右四）鎖喉遭驅逐出場。（美聯社）

勇士隊14日在主場迎戰灰狼隊，王牌柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）和灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、戈貝爾（Rudy Gobert）發生衝突遭驅逐出場，最終以101：104苦吞4連敗。

衝突發生在比賽開打後不到兩分鐘，湯普森與麥克丹尼爾斯發生球衣拉扯衝突，導致湯普森的球衣撕裂。

來源：X平台

兩隊球員一湧而上，勸架的灰狼中鋒戈貝爾從後面抱住湯普森，格林見狀則衝上前用手臂鎖喉戈貝爾。最終不僅麥克丹尼爾斯、湯普森各吞下兩次技術犯規遭驅逐出場，格林也因為二級惡意犯規無法再出賽。

賽後雙方各說各話，戈貝爾痛批格林鎖喉動作根本就是小丑行為，「希望聯盟採取必要措施，因為格林根本不想在沒柯瑞的情況下打球，他會盡一切努力讓自己被驅逐」。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則為子弟兵湯普森喊冤，「他在場上跑動，有人扯他的球衣，他就推回去。他沒有理由被趕出去，這判決太荒謬了，我感到非常失望」。

針對格林嗩喉，柯爾表示，「格林發現戈貝爾先把雙手放在湯普森脖子上，這就是他衝向戈貝爾的原因，這就是我在重播中看到的」。

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）也說，「我覺得湯普森不該被驅逐出場，我很驚訝戈貝爾沒受任何處罰」。

本場主裁判福特（Tyler Ford）則解釋，由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解，因此都被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手，這是不必要的過分行為，完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開，是在調解衝突，檢查其他球員動作後，沒發現其他不符合體育道德的行為。

勇士 柯瑞

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