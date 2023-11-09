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NBA／季後賽結梁子…布魯克斯雪恥 嗆聲鎖死詹皇

體育新聞組／綜合報導
布魯克斯（圖）將與詹姆斯再次對決，大家都在看。（Getty Images）
布魯克斯（圖）將與詹姆斯再次對決，大家都在看。（Getty Images）

火箭隊在主場迎戰湖人隊，本季轉戰休士頓的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）延續上季季後賽的過節，他賽前再度對湖人巨星詹姆斯（LeBron James）發下豪語，自信表示要鎖死對方。

布魯克斯在受訪時直言，自己對兩人即將的交戰已蓄勢待發，誓言要上演復仇記，「我準備把詹姆斯鎖死了，他本季投射狀況很好、表現不錯，所以我在場上要讓他感到疲累，讓他提早繃緊神經開啟第四節狀態。」

去年季後賽仍在灰熊隊的布魯克斯就曾開嗆詹姆斯「已經老了」，表示自己不會尊重詹姆斯，除非他在自己頭上砍40分，雖然該系列賽詹姆斯沒有得過40分，但系列賽場均22.2分、11.2籃板跟5.2助攻依舊全能，第4戰在延長賽單打布魯克斯得手進算加罰，更成為球迷們津津樂道的話題，最終湖人也以4：2成功下剋上。

相比之下，布魯克斯該系列賽僅有10.5分，3成12的慘澹投球命中率成為球迷訕笑對象，甚至還因自身引發的爭議讓灰熊對外表示「無論如何都不會簽回來」，沒想到開市後布魯克斯成為最大贏家，獲得火箭4年8000萬大約，跌破眾人眼鏡。

開季後布魯克斯也沒有漏氣，把世界盃的火燙手感延續到例行賽，本季場均16.3分4.7籃板2.2助攻，投籃命中率跟三分命中率分別是高水準的5成93跟5成65，扮演球隊最穩定的三分火力。

布魯克斯（圖）將與詹姆斯再次對決，大家都在看。（Getty Images）
布魯克斯（圖）將與詹姆斯再次對決，大家都在看。（Getty Images）

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