NCAA／火爆教頭奈特辭世 享壽83歲

美國大學籃球傳奇教頭奈特過世，享壽83歲。 （美聯社）

美國大學籃球傳奇教頭奈特（Bob Knight）今天過世，享壽83歲。他是一位直言不諱且頗具爭議的人物，曾帶領美國男籃奪下1984年洛杉磯奧運 金牌。

中央社引述法新社報導，除了率領美國隊與未來美國職籃NBA巨星喬丹 （Michael Jordan）和尤英（Patrick Ewing）摘下奧運金牌之外，奈特執教印第安納大學（IndianaUniversity）期間成績斐然，率隊於1976年、1981年和1987年3度奪得全美大學體育聯盟（NCAA ）一級男子籃球錦標賽冠軍。

奈特的家人在聲明中表示：「我們懷著沉重的心情宣布，在家人簇擁下，奈特教練於印第安納州布魯明頓（Bloomington）家中與世長辭。」

他的家人也在聲明中，感謝來自各方的關懷和祈禱，也感謝大家一直尊重他們的隱私。「我們將持續頌揚和緬懷他的一生，從今往後，他依然是我們摯愛的丈夫、父親、教練和朋友。」

奈特1966年至1971年執教西點軍校、1972年至2000年執掌印第安納大學籃球隊兵符，2001年至2008年接任德州理工大學（Texas Tech University）男籃教頭，在他長達42年的職業生涯中，總成績為902勝371負。

奈特1991年入選籃球名人堂，並在1976年執教印第安納大學時，以不敗戰績奪得NCAA冠軍。

奈特1979年率美國隊赴波多黎各參加泛美運動會（Pan American Games），也不負眾望捧回金盃。

脾氣火爆的奈特曾在比賽中，因不滿裁判判決而將一把鐵椅扔進場中，更在2000年與一名學生發生衝突後，遭印第安納大學開除。

奈特退休時，是美國大學籃壇生涯勝場數最多的教練，目前在榜上排名第6。