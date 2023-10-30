我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

NBA／保羅19年生涯首次擔任替補 柯爾：犧牲自我成就球隊

記者蔡佳霖／綜合外電報導
38歲的保羅(右)自新秀年以來首次擔任替補球員。(美聯社)
38歲的保羅(右)自新秀年以來首次擔任替補球員。(美聯社)

自新秀年以來，保羅（Chris Paul）已經連續1216場例行賽擔任先發，然而為了能在勇士一圓冠軍夢，38歲的他卻是做出犧牲，在29日面對前東家火箭的比賽中，首次以替補身份登場。

保羅此役出賽27分鐘，基本上就是先發等級的上場時間分配，8投3中拿下8分7助攻5籃板1抄截，場上的正負值達到+22，全隊最高。勇士最後在柯瑞連續4記三分球的帶動下，以11分之差客場勝出。

賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚保羅為球隊所做出的犧牲。「你們都知道今晚是他生涯第一次擔任替補，當我29日早上跟他說這件事情的時候，他只是說『好的！』，並且點著頭說，讓我們去拿下勝利吧。看似這對他來說沒什麼大不了。」

柯爾提到這種情況跟當年的伊古達拉（Andre Iguodala）很像。「他願意接受這一切，這和2014年的伊古達拉很相似。當一名老將、偉大球星、明星球員展現出願意為球隊犧牲，這將為全隊奠定了基調。所以球隊的氛圍很棒，保羅無疑是其中很重要的因素。」

勇士明天將「背靠背」出戰鵜鶘，柯爾透露將會延用柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）這套先發組合，保羅持續以替補角色登場。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／柯瑞末節連4顆三分 勇士擊落火箭

延伸閱讀

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人
NBA／格林復出取代保羅先發 柯瑞末節連4顆三分擊落火箭

NBA／格林復出取代保羅先發 柯瑞末節連4顆三分擊落火箭
NBA／對國王不客氣 柯瑞這紀錄直追喬丹、張伯倫

NBA／對國王不客氣 柯瑞這紀錄直追喬丹、張伯倫
NBA／勇士3個後衛誰先發？保羅不擔心球權變少

NBA／勇士3個後衛誰先發？保羅不擔心球權變少

熱門新聞

湖人戴維斯（左）及詹姆斯（右）聯手嚴防金塊約柯奇。（美聯社）

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

2023-10-24 22:18
布克(右)攻下32分8助攻，率太陽末節逆轉。(Getty Images)

NBA開幕戰／勇士第3節狂攻柯瑞卻犯規 太陽收下本季首勝

2023-10-25 01:14
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。(美聯社)

NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

2023-10-22 03:00
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅