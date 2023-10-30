NBA／保羅19年生涯首次擔任替補 柯爾：犧牲自我成就球隊

38歲的保羅(右)自新秀年以來首次擔任替補球員。(美聯社)

自新秀年以來，保羅（Chris Paul）已經連續1216場例行賽擔任先發，然而為了能在勇士 一圓冠軍夢，38歲的他卻是做出犧牲，在29日面對前東家火箭的比賽中，首次以替補身份登場。

保羅此役出賽27分鐘，基本上就是先發等級的上場時間分配，8投3中拿下8分7助攻5籃板1抄截，場上的正負值達到+22，全隊最高。勇士最後在柯瑞 連續4記三分球的帶動下，以11分之差客場勝出。

賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚保羅為球隊所做出的犧牲。「你們都知道今晚是他生涯第一次擔任替補，當我29日早上跟他說這件事情的時候，他只是說『好的！』，並且點著頭說，讓我們去拿下勝利吧。看似這對他來說沒什麼大不了。」

柯爾提到這種情況跟當年的伊古達拉（Andre Iguodala）很像。「他願意接受這一切，這和2014年的伊古達拉很相似。當一名老將、偉大球星、明星球員展現出願意為球隊犧牲，這將為全隊奠定了基調。所以球隊的氛圍很棒，保羅無疑是其中很重要的因素。」

勇士明天將「背靠背」出戰鵜鶘，柯爾透露將會延用柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）這套先發組合，保羅持續以替補角色登場。