NBA／格林復出取代保羅先發 柯瑞末節連4顆三分擊落火箭

柯瑞(右)連4顆三分球拉開差距。（路透）

勇士 今天作客火箭主場，前鋒D.格林（Draymond Green）傷癒復出，取代老將保羅（Chris Paul）先發，比賽拉鋸到末節，靠著柯瑞 （Stephen Curry）連4發三分彈拉開差距，終場以106：95擊落火箭。

儘管狀態回暖的湯普森（Klay Thompson）前3節就攻下19分，勇士仍陷入苦戰；前面比賽靜悄悄的柯瑞在末節後段突然發飆，連續命中4顆三分球，率勇士打出15：2攻勢，取得雙位數領先，最終帶走勝利。

保羅職業生涯前19季都擔任先發，本戰他首度從板凳出發只打27分鐘，貢獻8分7助攻5籃板。擔任先發的D.格林只打21分鐘，得到4分5籃板5助攻。湯普森第4節未得分，全場飆進5顆三分球得到19分，小裴頓（Gary Payton II）也有15分4籃板3抄截好表現。

火箭方面，J.格林（Jalen Green）攻下全隊最高的21分9籃板，森根（Alperen Sengun）拿到19分7助攻5籃板，史密斯（Jabari Smith Jr.）14分8籃板5助攻，火箭已吞下開季3連敗。