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NBA／波爾辛吉斯+泰托姆合砍64分 阻尼克反撲

體育新聞組／綜合報導

塞爾蒂克隊新賽季首戰客場挑戰尼克隊，休賽季得到的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狂砍30分，加上泰托姆（Jayson Tatum）穩定輸出34分，成功阻止尼克末節大反撲，以108：104險勝。

影音來源：YouTube

波爾辛吉斯首節就攻進15分，幫助塞爾蒂克以30：18大幅領先，第二節中段尼克連得8分追到4分差，但隨後3分多鐘未得分，半場打完綠衫軍仍以51：46領先。

第三節尼克一度打出13：2攻勢將分數扳平，但塞爾蒂克後段攻勢再起，成功要回雙位數領先。末節尼克又打出13：2攻勢逆轉戰局，但波爾辛吉斯關鍵時刻挺身而出，連得9分再要回領先，幫助球隊以108：104贏球。

波爾辛吉斯此役攻下30分8籃板，還賞4次阻攻。泰托姆拿到34分11籃板，另一位新同學哈勒戴（Jrue Holiday）得到9分4籃板2助攻。尼克方面，巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）都砍下24分，藍道（Julius Randle）貢獻14分11籃板7助攻，布朗森（Jalen Brunson）得到15分6助攻。

巴瑞特

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