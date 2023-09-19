NBA／下季進年度前3隊…唐西奇下份合約 年薪上看7000萬

唐西奇身價水漲船高。（路透資料照片）

NBA近幾年薪資合約直線飆升，球星年薪動輒3000萬美元、4000萬美元，今年休賽季更是達到瘋狂境界，布朗（Jaylen Brown）先是以5年3.04億美元、也就是均薪6080萬美元，成為首位年薪突破6000萬美元的球員；沒多久，湖人 禁區大將戴維斯（Anthony Davis）馬上就以均薪6200萬美元直接超越，榮登史上最高年薪寶座。

不過，戴維斯這個位子恐怕也不會持續太久。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導指出，只要唐西奇（Luka Doncic）能在下個賽季入選年度前三隊，他將有資格在2025年和獨行俠簽下5年3.18億美元的超級合約。

此外，馬克斯認為按照目前薪資漲幅程度推算，唐西奇的新合約總額將達到3.675億美元，年薪均突破7000萬美元，包括最後一年年薪是空前的8360萬美元天價。

年僅24歲的唐西奇，已經連續4年獲選年度最佳第一隊，成為史上第4位能在25歲前達此成績的球員，前面3人分別是杜蘭特（Kevin Durant）、鄧肯（Tim Duncan）、札斯洛夫斯基（Max Zaslofsky）；也是詹姆斯之後唯一一位在25歲前達到9000分和2000次助攻的球員。對唐西奇來說，新賽季若能保持健康狀態，進入年度前三隊的可能性不小。

不僅是唐西奇，像是穆雷（Jamal Murray）、福克斯（De'Aaron Fox）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、英格倫（Brandon Ingram）、席亞康（Pascal Siakam）、阿德巴約（Bam Adebayo）等都有機會在滿足條件之下，簽下超級頂新合約。