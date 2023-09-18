籃球／林書豪圓夢與親弟同隊 連置物櫃都要緊鄰

林書豪(左)形容和弟弟林書緯能同隊感覺無法置信。(取材自林書豪官方臉書)

上季在台灣職籃PLG再度颳起「林來瘋」的華裔 球星林書豪 ，台北時間20日將首度以新北國王球員身分亮相，19日已經抵台的他晚間再度社群發文，形容和弟弟林書緯能同隊感覺無法置信，「肯定是上帝的祝福」，林書緯則是先幫哥哥選好在國王休息室的位置，兄弟倆將比鄰而居。

曾在NBA 尼克隊吹起「林來瘋」的林書豪，NBA後經歷發展聯盟、CBA賽季，上賽季季中加盟高雄鋼鐵人，助原本墊底的鋼鐵人戰績翻紅，甚至有機會爭奪季後賽門票，且改寫聯盟多項助攻紀錄，成PLG招牌球星之一。

8月剛過35歲生日的林書豪，季末還不確定是否延續球員生涯，7月才宣布「再戰一季」，上周宣布，經過深思熟慮後決定加入新北國王，首度和弟弟林書緯合體，他當時已形容兄弟聯手宛如「夢想成真」，今天再度上傳多張兄弟倆的照片、電腦繪圖，形容兄弟聯手「感覺不是真的」。

林書豪還上傳一張兄弟的訊息對話截圖，雙方對於同隊當隊友都十分興奮，林書緯的開心情緒甚至無法用言語形容，但他已經幫哥哥選好國王休息室中的個人置物櫃位置，就是自己的隔壁，再度展現兄弟倆好交情。