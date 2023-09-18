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NBA／傳勇士展開提前續約談判 期望「浪花兄弟」不分離

記者蔡佳霖／即時報導
浪花兄弟未來還能繼續攜手嗎？（美聯社）
浪花兄弟未來還能繼續攜手嗎？（美聯社）

根據ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）透露，勇士已經和湯普森（Klay Thompson）針對提前續約一事開始展開談判

湯普森是在2019年和勇士達成5年1.9億美元的合約協議，2023-24年賽季將是他合約最後一年，年薪達到4322萬美元。

「就我的理解是，勇士已經和湯普森開啟提前續約的談判，這是一個緩慢的過程。湯普森滿足提前續約的條件已經有一段時間，但雙方沒有很積極運作。顯然他們已經開始談了，彼此交換過意見，目前也沒有要急於做出決定。」

薛爾本指出，他不認為湯普森想要離開勇士，只是他上個賽季季後賽表現不盡理想，倘若他在新賽季能夠有不錯的成績，合約將會更有價值。薛爾本也認為湯普森的合約年限很可能會比照格林（Draymond Green）的4年約。

「至於最後一年會是球隊選項還是球員選項就難說。合約金額也是一大問題，還得適應勞資協議的限制。就我所知，我知道勇士有強烈意願希望柯瑞（Stephen Curry）、湯普森、格林3人可以持續效力。」薛爾本說。

勇士陣中共有5名球員年薪超過2000萬美元，分別是柯瑞、湯普森、保羅（Chris Paul）、維金斯（Andrew Wiggins）、格林，單這5人的薪資就突破1.7億美元。

勇士 柯瑞 季後賽

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