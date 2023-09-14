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NBA／如果被美國夢幻隊排除在外 魔獸：我會代表台灣拿85分

體育新聞組／綜合報導
霍華德曾代表美國參加北京奧運，並拿下金牌。（歐新社）
霍華德曾代表美國參加北京奧運，並拿下金牌。（歐新社）

美國男籃在今年世界盃只拿到第4名，傳出湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）招募多名NBA巨星打巴黎奧運。詹皇昔日國家隊戰友「魔獸」霍華德（Dwight Howard）直言如果美國隊忘掉他，會代表台灣出賽並狂轟85分。

據先前報導，曾參加3屆奧運的38歲老將詹姆斯計畫參加巴黎奧運，並邀請勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）、東京奧運男籃MVP杜蘭特（Kevin Durant）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）、勇士防守悍將格林（Draymond Green）加入。

霍華德曾代表美國參加北京奧運，與詹姆斯等球星聯手奪下金牌。對於詹姆斯招募球星一事，他在Instagram發文寫道，「我樂觀其成，但不要把我排除在外，如果把我排除，我會代表台灣拿85分。」

不過中華男籃未參加亞洲區奧運資格賽預選賽，已確定與巴黎奧運無緣。如果魔獸未來真的想披上中華隊戰袍參加國際賽，需經過美國籃協和國際籃總（FIBA）同意。

巴黎奧運 勇士 湖人

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