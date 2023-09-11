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男籃世界盃／飆39分獲球迷歡呼 布魯克斯：惡棍像「黑曼巴」是人設

聯合新聞網／綜合報導
加拿大的布魯克斯10日在男籃世界盃季軍賽中拿下39分，率領球隊擊敗美國隊。(Getty Images)
加拿大的布魯克斯10日在男籃世界盃季軍賽中拿下39分，率領球隊擊敗美國隊。(Getty Images)

布魯克斯（Dillon Brooks）被NBA球迷視為「惡棍」，甚至到世界盃賽場仍持續遭球迷狂噓。不過昨天他面對美國隊狂轟39分，率加拿大隊贏球奪下銅牌，球場噓聲消失還響起「MVP」歡呼聲。

布魯克斯上季效力灰熊隊，季後賽遭遇人氣球隊湖人隊，沒想到他竟嗆詹姆斯（LeBron James）太老，加上粗暴的防守動作，受到許多球迷厭惡。當灰熊被淘汰時，球迷更說他只有CBA球員實力。

休賽季布魯克斯轉戰火箭隊，並決定為加拿大出征世界盃。他在銅牌戰前表現就非常出色，此役面對美國三分球8投7中轟下39分，打破加拿大球員單場得分紀錄。他也成為2006年德國名將諾威茨基（Dirk Nowitzki）47分後，世界盃單場得分最高球員，同時是世界盃史上第11高分。

布魯克斯用好表現讓球迷從狂噓變成高喊「MVP」，對此布魯克斯說，「比賽中被認可是一種奇妙的感覺，我從不認為這是理所當然。我們不滿意這次結果（銅牌），這支球隊任何人都不滿意，但我還是要向加拿大隊所有人表達尊重。」

談到自己被外界稱為「惡棍」，布魯克斯解釋：「這只是一個角色，人們喜歡他，我也是，就像布萊恩（Kobe Bryant）創造『黑曼巴』，這就是我的風格。不過這僅限於球場，我愛我的孩子、家人和隊友。」

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