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男籃世界盃／三分雨克立陶宛 拉脫維亞奪第5名

體育新聞組／綜合報導
拉脫維亞以庫爾斯（右）投進全隊最多的6記三分球。（路透）
拉脫維亞以庫爾斯（右）投進全隊最多的6記三分球。（路透）

世界盃男籃9日進行第5之爭，拉脫維亞靠著50%命中率飆進16記三分球，僅花3節就解決立陶宛，終場就以98：63輕鬆獲勝，首度參賽就收下本屆第5名。

拉脫維亞和立陶宛在今年世界盃賽前都來台灣參加熱身賽，當時立陶宛輕鬆獲勝。不過到了世界盃交手，戰況卻完全相反。

首節拉脫維亞就展開三分攻勢，單節9投6中的三分球，輕鬆建立起28比20的領先優勢，第2節拉脫維亞的三分球失準改以內線攻勢，半場結束仍以49比38領先。

易籃後來到關鍵的第3節，立陶宛全隊進攻大當機，單節僅投進3球，讓拉脫維亞拉出一波14比1的攻勢，瞬間將差距擴大到20分以上，前3節結束，拉脫維亞已經取得30分的領先，也宣告比賽提前分出勝負。

拉脫維亞團隊命中率51%完勝立陶宛的35%，且全隊進攻流暢共送出34次助攻，反觀立陶宛命中率差也流於單打獨鬥，全隊只有11次助攻。

拉脫維亞以庫爾斯（Arturs Kurucs）投進全隊最多的6記三分球、攻下20分，而薩加斯（Arturs Zagars）更為神奇，出賽26分鐘全場7投0中僅靠罰球拿下4分，但卻送出驚人的17次助攻，比立陶宛全隊還多。

反觀立陶宛全隊幾乎都表現失常，以約庫拜蒂斯（Rokas Jokubaitis）攻下16分最佳。

立陶宛 世界盃

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