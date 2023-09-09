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男籃世界盃／德國3人飆破20分 美國輸2分無緣金牌

記者劉肇育／綜合報導
F．華格納（右）領軍德國力克美國進軍冠軍戰。（新華社）
F．華格納（右）領軍德國力克美國進軍冠軍戰。（新華社）

在塞爾維亞搶下今年世界盃首張金牌戰門票後，美國8日遭遇德國也陷入苦戰，德國在全隊3人得分超過20分的情況下，三節打完還保有10分領先，儘管末節美國一度追到1分差距，但關鍵時刻卻出現致命失誤，最終德國就以113：111險勝美國，隊史首度闖進到世界盃金牌戰。

在擁有7名NBA球員的加拿大於4強賽不敵塞爾維亞後，美國男籃也陷入苦戰，面對今年世界盃表現漸入佳境的德國，美國在首節前段出現進攻熄火的狀況，加上德國陣中效力魔術的前鋒F．華格納（Franz Wagner）延續火燙手感，首節德國一度取得25：15領先。

不過第一節末段布里吉斯（Mikal Bridges）、里夫斯（Austin Reaves）相繼砍進三分球，幫助美國縮小比分差距，甚至是追平，第二節美國隊持續追分，在里夫斯里夫斯（Austin Reaves）和愛德華（Anthony Edwards）接連投進三分球後一度超前比數，但德國依舊展現十足韌性，在前兩節打完僅以1分落後美國。

易籃後雙方持續拉鋸，德國在該節中段趁著美國失誤亂流，由泰斯（Daniel Theis）和F．華格納連得6分打破僵局，不過哈利伯頓（Tyrese Haliburton）隨即完成一記高難度擦板拋投，愛德華再補進一記雙手爆扣止血，但德國在掌控禁區優勢的情況下，歐布斯特（Andreas Obst）、邦加（Isaac Bonga）、M.華格納（Moritz Wagner）等人也陸續在中長距離跳投命中，幫助德國在三節打完反倒取得10分領先。

末節德國歐布斯特兩罰俱中後取得12分領先，而美國隊在命中率不佳的情況下，持續無法將落後差距縮小，直到比賽最後5分鐘都還以10分落後，但比賽最後4分24秒美國先是里夫斯砍進三分球，愛德華再補上兩顆罰球與一記三分球，在倒數3分17秒追到3分差距。

比賽最後1分35秒，美國里夫斯兩罰俱中後追到1分差距，但德國手感最火燙的歐布斯特關鍵時刻砍進三分球，邦加回頭又在防守端賞了一記麻辣鍋，倒數40秒施羅德再命中關鍵三分球，德國取得6分領先，儘管里夫斯隨即灌籃拿下2分止血，還在倒數0.5秒補籃進球，幫助美國追到2分差距，但為時已晚，最終德國就以2分差距搶下金牌戰門票。

德國 世界盃 哈利

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