我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

記者劉肇育／即時報導
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

身為今年世界盃男籃賽最年輕的球員，南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）28日對中國隊之戰完成個人世界盃首秀，參與南蘇丹在世界盃的史上首勝，賽後受訪時也預告未來將會挑戰NBA舞台。

2006年在南蘇丹倫拜克出生的馬魯阿奇，從小就以難民身分在烏干達成長，並在該地接觸籃球，後來更進入塞內加爾的NBA非洲學院打球，並在NBA籃球無國界非洲訓練營中獲得MVP榮耀，不僅以16歲之齡就入選今年世界盃名單，目前也傳出包括杜克大學、UCLA和喬治城大學都有意在他高中畢業後提供獎學金給他，而馬魯阿奇甚至能以國際球員身分直接挑戰2025年NBA選秀。

9月14日才將滿17歲的馬魯阿奇也是今年世界盃最年輕的球員，在世界盃史上也僅有1986年的象牙海岸拉特（Georges Lath）以及2010年的中國郭艾倫以比馬魯阿奇還年輕幾個月的年紀登上世界盃舞台。

28日南蘇丹出戰中國的比賽，7呎2吋的馬魯阿奇也被教練團登錄並完成生涯首秀，他替補上陣16分鐘雖然只靠著罰球拿下1分，但有6籃板、2阻攻演出，對於參與南蘇丹歷史性的一戰，他說：「這意味著很多事情，這是新的歷史，是我們第一次來到這個舞台。」

談到自己的表現，馬魯阿奇則說：「我沒有得到很多分數，但我完全不認為這有什麼大不了，因為最終我們取得了勝利，這不全與我有關，而是跟整個團隊有關。」

不僅受到美國球探的高度關注，目前任職於南蘇丹國家隊教練團的前公牛球星鄧恩（Luol Deng）也對於馬魯阿奇有相當高的期待，並認為這次世界盃將成為對他相當重要的一段經歷。

談及自己的未來時，馬魯阿奇也預告未來將會挑戰NBA舞台，對於兩年後自己會在哪裡打球，他則迅速地回答是「NBA」，「我見過很多NBA球員，知道他們有多堅強。現在我對一切持開放態度，我會決定什麼是對我有利的。」

世界盃 NBA UCLA

上一則

美網／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪復出首勝：紐約打球令人興奮

延伸閱讀

爸媽看太多台灣偶像劇？中國大一新生好多人取名「欣怡」、「子涵」

爸媽看太多台灣偶像劇？中國大一新生好多人取名「欣怡」、「子涵」
NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻

阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授