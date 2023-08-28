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NBA／76人推特為哈登慶生 球迷：像在追已有心上人的女孩

聯合新聞網 / 即時報導
哈登與76人球團關係覆水難收。(Getty Images)
哈登與76人球團關係覆水難收。(Getty Images)

76人雖然前陣子宣布終止關於明星後衛哈登（James Harden）的交易談判，但哈登顯然並不買帳，傳出他將缺席季前訓練營，且不想再為76人打任何一場球，徹底與球隊撕破臉。但在昨天哈登生日時，76人推特卻為哈登送上祝福，反常的行為也引起球迷討論。

哈登向76人球團喊出「賣我」已經長達近兩個月，也傳出屬意家鄉球隊快艇為下一支下家，沒想到曾承諾哈登執行球員選項後會迅速交易他的莫雷（Daryl Morey）並沒有積極推動，反而是喊出極高報價讓有興趣的球隊紛紛卻步。

隨著交易破局，76人反倒想說服哈登再拚一季，但哈登去意已決，表示雙方關係已無法修復，即使76人握有合約，但哈登新賽季是否會乖乖回費城和76人開季，至今仍充滿不確定性。

8月26日是哈登的生日，76人推特卻不避諱專程做圖、發文祝福哈登生日快樂，雖然有可能早已排程好，但由於時機敏感，美國網友們也紛紛打趣表示：「希望你們能先發對塞爾蒂克G7的比分」、「他不會回來了」、「如果小編是被強迫的請眨兩次眼」，更有人形容76人推特的行為「像是帶一名剛跟你說有心上人的女孩去吃飯。」

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