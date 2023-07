NBA／柯瑞紀錄片介紹「被低估」過程 自曝視力檢查沒過

勇士球星柯瑞 (Stephen Curry)的紀錄片「史蒂芬柯瑞:不容小覷」(Underrated)21日正式上映。他近日受訪時分享紀錄片拍攝動機及創作過程,並解釋片名的涵義,他希望透過紀錄片激勵各個領域的人們。

柯瑞的父親老柯瑞(Dell Curry)在NBA 征戰16年,母親桑雅(Sonya Curry)則是職業排球員。因此有人質疑他不適合「被低估」這個詞,對此,柯瑞回應,「被低估有很多種意思,我當然知道我父親在NBA打16年,我身邊圍繞偉大的人和鼓勵。我看見他們每天努力,我的父母給了我很棒的視野,但那是他們的成功,不是我的。那是她們的現實,不是我的。」

柯瑞求學時期身高不高,身體素質普通,因此沒有任何籃球名校願意給他獎學金,他大學就讀的戴維森學院至今只出產6名NBA球員。柯瑞更透露自己的「視力檢查」未通過,「有人認為我的身分可能會讓籃球路更平順,但事實完全相反。我被夾在培養自信和沒有兌現期待之間,所以我要集中注意力,確保在自己做的事情上找到樂趣。」

儘管不被看好,柯瑞始終相信自己能成為明星球員。人們曾說他太矮,可能無法在NBA取得成功,他進入聯盟前就得到「娃娃臉殺手」的綽號。柯瑞坦言這些事他都知道,「我抗拒過一陣子,但最後接受了。我的心態是:『好吧,這就是我的挑戰、現實。我可以克服挑戰,努力取得成功。』這讓我努力提升自己的技術,貫穿整個生涯。」

柯瑞認為每個人都看到他現在的成就,但很少人記得或知道他在大學時期的過程。他也在推特分享APPLE TV+兩個月免費試用連結,希望大家都能觀賞到紀錄片。

I want to make sure everyone gets a chance to watch #UnderratedFilm, so I'm giving everybody a two month free trial for Apple TV+. Visit https://t.co/BKxwDterUO

to get the offer. @AppleFilms @a24 @proximitymedia @unanimousmedia @petenicks pic.twitter.com/pkBAI91FRn