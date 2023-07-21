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NBA／柯瑞紀錄片介紹「被低估」過程 自曝視力檢查沒過

聯合新聞網／ 即時報導
柯瑞。（美聯社）
柯瑞。（美聯社）

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的紀錄片「史蒂芬柯瑞：不容小覷」（Underrated）21日正式上映。他近日受訪時分享紀錄片拍攝動機及創作過程，並解釋片名的涵義，他希望透過紀錄片激勵各個領域的人們。

柯瑞的父親老柯瑞（Dell Curry）在NBA征戰16年，母親桑雅（Sonya Curry）則是職業排球員。因此有人質疑他不適合「被低估」這個詞，對此，柯瑞回應，「被低估有很多種意思，我當然知道我父親在NBA打16年，我身邊圍繞偉大的人和鼓勵。我看見他們每天努力，我的父母給了我很棒的視野，但那是他們的成功，不是我的。那是她們的現實，不是我的。」

柯瑞求學時期身高不高，身體素質普通，因此沒有任何籃球名校願意給他獎學金，他大學就讀的戴維森學院至今只出產6名NBA球員。柯瑞更透露自己的「視力檢查」未通過，「有人認為我的身分可能會讓籃球路更平順，但事實完全相反。我被夾在培養自信和沒有兌現期待之間，所以我要集中注意力，確保在自己做的事情上找到樂趣。」

儘管不被看好，柯瑞始終相信自己能成為明星球員。人們曾說他太矮，可能無法在NBA取得成功，他進入聯盟前就得到「娃娃臉殺手」的綽號。柯瑞坦言這些事他都知道，「我抗拒過一陣子，但最後接受了。我的心態是：『好吧，這就是我的挑戰、現實。我可以克服挑戰，努力取得成功。』這讓我努力提升自己的技術，貫穿整個生涯。」

柯瑞認為每個人都看到他現在的成就，但很少人記得或知道他在大學時期的過程。他也在推特分享APPLE TV+兩個月免費試用連結，希望大家都能觀賞到紀錄片。

柯瑞 NBA Apple

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