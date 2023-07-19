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NBA／柯瑞打奧運初體驗？柯爾親自招募

體育新聞組／ 綜合報導
柯瑞（左）柯瑞生涯從未打過奧運，柯爾（右）已招募他明年參賽。（Getty Images）
柯瑞（左）柯瑞生涯從未打過奧運，柯爾（右）已招募他明年參賽。（Getty Images）

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）職業生涯奪下4座總冠軍，不過他從未參加過奧運。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）前年正式接任美國男籃兵符，因此出現柯瑞可能出戰巴黎奧運的消息。

柯瑞近日受訪時被問到是否會出戰巴黎奧運，他說，「教練（柯爾）總是喜歡開玩笑，說我經歷中欠缺這一部分，他已招募我明年參加奧運。我會先為今年世界盃的球員加油，我知道他們會好好的代表美國，並帶回金牌。」

「我對明年夏天還沒有任何想法。當然，柯爾當教練有額外的加分，我樂意每天為他效力，所以讓我們拭目以待，看看2024夏天事情如何發展」柯瑞說。

現年35歲的柯瑞曾參加2010年男籃世錦賽及2014年世界盃籃球賽，最終都幫助美國隊奪冠，如果他能參加巴黎奧運，勢必能帶給柯爾很多幫助。

WNBA紐約自由人女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）上周在WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場，決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）都喊「荒謬」，剛打下高球賽冠軍的柯瑞更下戰帖，要看看「誰才是三分球大賽最佳射手」。

柯瑞 奧運 NBA

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