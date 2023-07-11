NBA／期盼和哈登相隔6年再度聯手 貝佛利喊話：我愛你

貝佛利(右)盼和哈登再次並肩作戰。(路透)

哈登（James Harden）休賽季和76人隊續約談判破裂，因此選擇執行合約最後1年球員選項，並要求76人將他交易掉。對此，安比德（Joel Embiid）近日喊話哈登回來，休賽季才以老將底薪加盟76人的貝佛利（Patrick Beverley），也盼望哈登歸隊。

過去貝佛利和哈登在火箭當過6年隊友，彼此培養革命情感，他近日受訪時向哈登溫情喊話，「James（哈登）我愛你，兄弟留下來。哈登真的是我的好朋友，我進入NBA 首年在休士頓 ，和他在那6年了。我非常熟悉哈登，很興奮能一起走下去，他知道我在這，所以我們拭目以待。」

貝佛利強調哈登正是他加盟76人的原因，「我希望他留下來，希望大家能解決問題，把一切拋在腦後，向前邁進。」

貝佛利2012-2013年賽季加盟火箭，哈登同年透過交易從雷霆轉戰火箭，並成為球隊一哥。火箭2017年夏天為了爭取明星控衛保羅（Chris Paul），將貝佛利當作交易籌碼的一部分送往快艇 隊。如今相隔6個賽季，兩人是否有望再續前緣，還得看哈登和76人接下來的動作。