NBA／K湯爸獻策 要八村壘當道奇說客招募大谷翔平

這個冬天的MLB自由市場,或許會比起夏天的NBA自由市場更加受關注,因為天使 巨星大谷翔平季後將成自由球員。為了爭取大谷加盟道奇 隊,二兒子湯普森(Trayce Thompson)在道奇隊打球、也是NBA勇士隊「浪花弟」K湯(Klay Thompson)的老爸老湯普森(Mychal Thompson),就希望在洛杉磯 湖人隊打球的大谷同鄉八村壘能成為關鍵說客。

自由市場開啟首日,在季中才透過交易入隊的八村壘,隨即和湖人簽下3年5100萬美元的合約。預計將成為球隊長久一份子的他,也在日前接受當地ESPN採訪,八村壘表示,自己很愛球隊裡的一切,更從未想過效力別隊。

雖然這段節目是以訪問八村壘為主,但也打過NBA的主持人老湯普森不忘抓緊機會,希望他能幫同城的大聯盟道奇隊招募同鄉球星大谷翔平,他先詢問八村壘是否有大谷電話,八村回答「有」,接著更直接說:「那你怎麼不打給大谷,然後說服他跟道奇簽約?」

會有這樣的提問可能不意外,老湯普森應該是帶有私心,寄望能在下季看到大谷成為兒子T.湯普森(Trayce Thompson)的隊友,並讓道奇更具奪冠實力。

事實上豪門球隊道奇上個休賽季在自由市場操盤不若以往積極,就被認為是要存銀彈,好在今年爭奪大谷的徵兆,老湯普森也傳授八村壘招募大谷方式,「請你告訴他,洛杉磯絕對比安納罕好玩多了!」

