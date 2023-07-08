NBA／K湯爸獻策 要八村壘當道奇說客招募大谷翔平

老湯普森希望八村壘當說客招募大谷加入道奇隊。（路透）

這個冬天的MLB自由市場，或許會比起夏天的NBA自由市場更加受關注，因為天使 巨星大谷翔平季後將成自由球員。為了爭取大谷加盟道奇 隊，二兒子湯普森（Trayce Thompson）在道奇隊打球、也是NBA勇士隊「浪花弟」K湯（Klay Thompson）的老爸老湯普森（Mychal Thompson），就希望在洛杉磯 湖人隊打球的大谷同鄉八村壘能成為關鍵說客。

自由市場開啟首日，在季中才透過交易入隊的八村壘，隨即和湖人簽下3年5100萬美元的合約。預計將成為球隊長久一份子的他，也在日前接受當地ESPN採訪，八村壘表示，自己很愛球隊裡的一切，更從未想過效力別隊。

雖然這段節目是以訪問八村壘為主，但也打過NBA的主持人老湯普森不忘抓緊機會，希望他能幫同城的大聯盟道奇隊招募同鄉球星大谷翔平，他先詢問八村壘是否有大谷電話，八村回答「有」，接著更直接說：「那你怎麼不打給大谷，然後說服他跟道奇簽約？」

會有這樣的提問可能不意外，老湯普森應該是帶有私心，寄望能在下季看到大谷成為兒子T.湯普森（Trayce Thompson）的隊友，並讓道奇更具奪冠實力。

事實上豪門球隊道奇上個休賽季在自由市場操盤不若以往積極，就被認為是要存銀彈，好在今年爭奪大谷的徵兆，老湯普森也傳授八村壘招募大谷方式，「請你告訴他，洛杉磯絕對比安納罕好玩多了！」

Can @rui_8mura help recruit Shohei Ohtani to the #Dodgers? @champagnennuts hopes so😂😅



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這句話也表示老湯普森並未將天使視為洛杉磯球隊，畢竟就地理位置來說，天使其實應該屬於安納罕，2005年老闆莫雷諾不顧外界反對，先將隊名更名為安納罕的洛杉磯天使（Los Angeles Angels of Anaheim），2015更直接省略安納罕、直接叫洛杉磯天使，為的就是希望爭取更多洛杉磯球迷。

而被視為正統洛杉磯球隊的湖人，在休賽季成功留下日本球星八村壘，如今當地球迷也期望，同鄉的大谷年底能加盟另一支正統洛城球隊，戴上道奇球帽。