NBA／5年前存款只有3.71元 迪文森佐打出千萬年薪身價

迪文森佐五年前只有3.71元存款，如今打出身價獲千萬年薪。(路透)

迪文森佐（Donte DiVincenzo）上季加盟勇士 隊後打出身價，休賽季和尼克簽下四年5000萬元合約，還能和大學同學布朗森（Jalen Brunson）及哈特（Josh Hart）再度並肩作戰。

2016年維拉諾瓦大學奪下NCAA 冠軍，當時哈特是學長，布朗森和迪文森佐都只是大一新生。2017年維拉諾瓦未能奪冠，哈特參加選秀進入NBA 。不過2018年2位學弟已能獨當一面，迪文森佐更在總決賽狂飆31分率隊奪冠。

隨後公鹿隊在2018年選秀大會以首輪第17順位選進的迪文森佐，他當年曾在個人Instagram限時動態分享存款，竟只剩下3.71元，如今他年薪已破千萬元。

事實上，迪文森佐生涯前三季表現穩定，還幫公鹿奪下一冠。不過他在新秀合約最後一年表現大幅下滑，效力公鹿時，投籃命中率僅33.1%，被交易到國王後也只有36.2%。因此他最終只能以兩年930萬元（第二年球員選項）短約加盟勇士。

結果迪文森佐上季在勇士宛如重獲新生，繳出場均9.4分4.5籃板3.5助攻的成績，三分球命中率達到生涯新高的39.7%，加上本身就有不俗的持球能力，因此被教練重用，但勇士能開出的薪資完全不符合迪文森佐身價，最終他也轉投尼克和前隊友重聚。