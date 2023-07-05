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NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

聯合新聞網／ 即時報導
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）職業生涯輔佐喬丹（Michael Jordan）拿下6座總冠軍，他的火辣前妻拉莎（Larsa Pippen）竟和喬丹二兒子馬克斯（Marcus Jordan）相戀。今年3月女方更聲稱已獲雙方家長認可，不過「籃球之神」在公開場合打臉這個說法。

現年48歲的拉莎過去和皮朋有段24年婚姻，也曾和有妻子的22歲現役球員畢斯利（Malik Beasley）爆發不倫戀。去年9月她和32歲的喬丹二兒子戀情曝光，今年3月更在節目上透露有和男方家長共同出遊，度過美好的假期。

不過根據八卦媒體「TMZ」報導，喬丹夫妻本周在法國巴黎用餐，喬丹離開時被記者追問兒子的戀情，他只露出微笑。記者接著詢問喬丹是否支持兩人交往，他立刻搖頭說「No！」後來被問到同個問題，他再度搖頭說No。

拉莎曾是一名模特兒及藝人，也是美國名媛卡戴珊姐妹的閨蜜，許多媒體稱讚她保養有方，照片看起來比小16歲的喬丹二兒子還年輕。有些網友認為，她只是在藉喬丹和皮朋的關係拉抬名氣。

喬丹 八卦

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